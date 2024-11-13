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Війська РФ просунулися на Курщині, біля Торецька і Курахового – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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Війська РФ просунулися на Курщині, біля Торецька і Курахового – карти ISW
фото: Генштаб

Російські війська здійснили серію механізованих атак на Курахівському напрямку

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька та Курахового Донецької області. Також війська РФ просунулися також у Курській області. Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Операція ЗСУ в Росії

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Коренево у Курській області під час багатохвильової механізованої атаки розміром у батальйон.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що війська РФ просунулися під час механізованої атаки на південний схід від Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

Одна з українських бригад, яка відбивала російський механізований штурм, повідомила, що війська РФ атакували із застосуванням 29 одиниць бронетехніки п'ятьма хвилями, а ЗСУ знищили 18 із 29 машин ворога.

Додаткові геолокаційні кадри від 11 і 12 листопада вказують на те, що війська РФ просунулися в межах та на північний захід від Плехово, та на південний захід від Погребків.

Російські воєнкори стверджували, що путінські війська також нещодавно просунулися поблизу Дар'їно (на південний схід від Коренево) і нібито відтіснили ЗСУ з позицій біля Мар’ївки (на північ від Суджі), але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ начебто здійснили невдалий штурм із застосуванням бронетехніки поблизу Крем’яного.

Бої тривали в районі Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки, Леонідово, Орловки і Малої Локні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков 12 листопада заявив, що український безпілотник завдав удару по нафтобазі біля Старого Оскола, та спровокував пожежу нафтоцистерни. Російський чиновник стверджував, що пожежу оперативно загасили.

12 і 13 листопада в українській та російській розвідках заявили, що нещодавно невідомі особи знищили гелікоптер РФ із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) у Московській області.

Війська РФ просунулися на Курщині, біля Торецька і Курахового – карти ISW фото 1
Фото: ISW

Харківщина

Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Вовчанська Харківської області 11 і 12 листопада, але не просунулися.

12 листопада російський воєнкор заявив, що біля дачного району Липці тривають бої.

Заступник командира українського батальйону, який діяв на Харківському напрямку, 11 листопада заявив, що ситуація в районі Липців і Глибокого залишається стабільною.

Війська РФ просунулися на Курщині, біля Торецька і Курахового – карти ISW фото 2
Фото: ISW

Луганщина

Повідомляється, російські війська продовжували наступ на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але не просунулися.

12 листопада російські джерела стверджували, що війська РФ зайняли позиції на околицях Тернів (на північний захід від Кремінної) і просунулися до центральної частини Тернів, але в ISW не знайшли підтвердження.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що російські окупанти економно використовують військову техніку, як правило, раз на два тижні, і здебільшого ведуть на цьому напрямку удари піхотою.

Також повідомляється, що російські загарбники продовжували наступати біля Кіндрашівки, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, в напрямку Лозової, поблизу Греківки та Новомихайлівки, в напрямку Новоплатонівки, біля Невського і Тернів, поблизу Торського та біля Серебрянки 11 і 12 листопада.

Війська РФ просунулися на Курщині, біля Торецька і Курахового – карти ISW фото 3
Фото: ISW

Донеччина

Російські війська продовжували штурм на південний схід від Сіверська в районі Виїмки, але не просунулися.

Російський воєнкор стверджував, що путінські війська начебто відбили кілька українських контратак у східній частині Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

12 листопада війська РФ продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але просування не мали.

Російський блогер повторив твердження, що війська РФ просуваються в районі населеного пункту Ступочки (на південь від Часового Яру), але в ISW досі не знайшли доказів цього. 

11 і 12 листопада російські загарбники атакували під Часовим Яром.

Війська РФ нещодавно просунулися в межах Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 і 11 листопада, показали, що окупанти просунулися вулицею Дзержинського у східній частині Торецька та вулицею Дружби в центрі міста.

Війська РФ просунулися на Курщині, біля Торецька і Курахового – карти ISW фото 4
Фото: ISW

11 і 12 листопада російські загарбники вели наступальні операції під самим Торецьком та в районі Щербинівки.

Повідомляється, що 12 листопада російські окупанти просунулися на Покровському напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися в південній частині Петрівки, на північний схід від Юрівки та на 3 км на південь від Новоолексіївки. Однак в ISW не знайшли підтвердження цьому.

Війська РФ наступали в районі н.п. Промінь та Миролюбівка, біля Лисівки, Селидового, Григорівки, Крутого Яру, Пустинки, в районі Петрівки і Новоолексіївки та в бік Українки 11 і 12 листопада.

Російське джерело ISW стверджувало, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували між Сухим Яром і Крутим Яром.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 11 листопада повідомив, що артилерія ЗСУ та удари безпілотників змушують окупантів використовувати менше техніки під час штурму, а піхота ворога в основному рухається пішки невеликими групами.

Війська РФ просунулися на Курщині, біля Торецька і Курахового – карти ISW фото 5
Фото: ISW

«Південна вісь»

Російські війська продовжували наступати на заході Запорізької області на північ від Роботиного поблизу Новоандріївки.

11 і 12 листопада російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на південний схід від Гуляйполя в районі Марфополя, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 11 і 12 листопада заявив, що ЗСУ нібито готуються завдати удару по дамбі у Василівці, щоб уповільнити потенційне просування військ РФ в напрямку міста Запоріжжя. Між тим експерти ISW не помітили, щоб інші джерела робили подібні заяви.

11 і 12 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку в східній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Війська РФ просунулися на Курщині, біля Торецька і Курахового – карти ISW фото 6
Фото: ISW

Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України одного ракетного та 69 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 873 дрони-камікадзе, 106 КАБ та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Відбулося 156 бойових зіткнень.

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Теги: армія Луганщина Донеччина Покровськ ISW війна росіяни полковник наступ військові блогер Запорізька область

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