Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2024 року

Ворог здійснив понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України три ракетних та 48 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 85 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 643 дрони-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом, протягом минулої доби відбулося 154 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було поранено 204 окупантів, ще 145 – вбито.

На Харківському напрямку

Ворог п‘ять разів без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Сариці та Вовчанська. Крім того, російські загарбники завдали авіаційних ударів по населених пунктах Харків, Вільча та Вільхуватка скинувши чотири авіабомби.

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили три атаки в районах Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю.

фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники п‘ять разів атакували позиції українців неподалік Тернів, Торського та Серебрянки.

На Краматорському напрямку

ЗСУ зупинили три наступальні дії росіян поблизу Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували сили оборони біля Торецька та Щербинівки.

фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Росіяни 35 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове, Григорівка, Сухий Яр та Петрівка. Дев‘ять атак досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 204 окупанта, 145 з них – безповоротно. Крім цього, знищено дві одиниці автомобільної , два пункти управляння БпЛА, багі та квадроцикл.

фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Триває 46 боєзіткнень. Ворог атакував наші позиції поблизу Іллінки, Воздвиженки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки. Чотири атаки ще триває.

фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили 13 наступальних дій неподалік Трудового, Костянтинопільського, Успенівки та Макарівки. Вісім атак вже відбито.

фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Ворог провів сім невдалих штурмів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу Генштаб відзначає воїнів зі 110-ої окремої бригади територіальної оборони та 124-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 990-й день повномасштабної війни в Україні.