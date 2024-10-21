Окупанти просуваються до унікальної шахти у Покровську

На сході України окупанти мають певний успіх та просунулись в кількох населених пунктах

Російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. Про це повідомляють журналісти агентства Reuters.

Як повідомляє агентство, російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.

Голова асоціації металургів України Олександр Каленков в інтерв'ю Reuters зазначив, що втрата Покровської шахти може спричинити суттєве зниження виробництва сталі.

«Ми могли б виробити до 7,5 мільйонів тонн сталі до кінця року, а на наступний рік ми планували збільшити виробництво до понад 10 мільйонів», – сказав Каленков.

За словами Каленкова, це також призведе до зростання виробничих витрат для металургів. «Імпорт, звичайно, буде, але його буде недостатньо», – заявив він.

У Покровську розташована одна з найбільших шахт України з видобутку коксового вугілля – шахтоуправління «Покровське». Ця шахта є ключовим підприємством регіону, спеціалізується на видобутку високоякісного коксового вугілля, яке використовується в металургійній промисловості для виробництва сталі.

«Покровська» – одна з найбільших в Україні, і його продукція має стратегічне значення, забезпечуючи металургійні комбінати необхідною сировиною. Підприємство працює з глибокими пластами вугілля, що вимагає сучасних технологій та обладнання для видобутку.

У жовтні 2024 року ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Російські війська продовжують активні наступальні дії з метою захоплення стратегічних об’єктів, зокрема шахт, які мають значення для української промисловості. Зокрема, важливим об'єктом є шахта, де видобувається коксівне вугілля, необхідне для виробництва сталі.

Українські сили активно обороняють цей напрямок, оскільки втрата таких ключових об'єктів може серйозно вплинути на економіку та оборонний потенціал країни. Бої в районі Покровська характеризуються високою інтенсивністю, з регулярними артилерійськими обстрілами та спробами прориву російських підрозділів.

Нагадаємо, раніше західні журналісти вже повідомляли, що шахтоуправління «Покровське» забезпечує роботою шість тисяч людей, саме тому захоплення Росією найбільшої шахти України з видобутку коксівного вугілля в Покровському районі може спричинити катастрофічний спад у виробництві сталі.

До слова, армія РФ не зможе захопити Покровськ Донецької області ні до 1 жовтня, як наказав диктатор Володимир Путін, ані пізніше. Втім, окупанти всім силами намагаються увійти до міста. Про це в ефірі телеканалу Freeдом сказав колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Нагадаємо, американські журналісти заявляли раніше, що російський диктатор Володимир Путін продовжує свою стратегію щодо захоплення всієї Донецької області, і битва за місто Покровськ може стати центральною подією його військової кампанії цього року.