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Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ

Ірина Бура
glavcom.ua
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Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ
фото: Мар'яна Безугла
Безугла попросила Службу безпеки України детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ

Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює

Народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко – командир роти в одній із бригад ТрО, відповідальна за прорив ворога в Очеретиному і в наступі на Покровськ. Про це вона повідомила у Facebook.

«У мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО. Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив «ефект доміно» прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко, – це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами», – написала Безугла.

Також вона попросила Службу безпеки України детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ.

До слова, сама Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює.

Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ фото 1

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2021 року правоохоронці затримали сестер Савченко за використання підроблених covid-сертифікатів. У столичному аеропорту «Бориспіль» працівники Державної прикордонної служби виявили у них сертифікати вакцинації з ознаками підробки. Ці документи жінки намагалися використати, щоб потрапити в Україну.

Поліція оголосила підозри обом сестрам Савченко за ч. 4 ст.358 Кримінального кодексу («Використання завідомо підробленого документа») і скерувала обвинувальні акти до Бориспільського міськрайонного суду. «Главком» із посиланням на дані судового реєстру повідомив, що суд зупинив розгляд двох справ до моменту звільнення сестер Савченко з військової служби.

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Теги: Надія Савченко наказ Facebook Покровськ

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