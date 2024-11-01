Росіяни завдали ракетного удару по пожежній частині в Одесі, є поранені – Одеська ОВА

Окупанти обстріляли Одесу ракетами

В Одесі через російську ракетну атаку пошкоджена пожежна частина, два рятувальники зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Під ударом опинилась пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога», – написав він у Телеграмі.

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Наслідки ракетного удару по пожежній частині в Одесі Фото: Одеська ОВА

Кіпер додав, що пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.

Ввечері 30 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по Одещині. Про його наслідки місцева влада не повідомляла. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що сили РФ атакували міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині – було випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

До слова, ввечері 31 жовтня російські війська кілька разів атакували Полтавську громаду, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

До слова, вчора ворог влучив авіаційною бомбою у житловий будинок в Харкові. Під завалами виявлено ще двох загиблих, серед них – дитина.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня російські війська вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Внаслідок влучання майже повністю зруйновано під'їзд житлової дев'ятиповерхівки. Раніше було відомо про одного загиблого і 34 поранених. Загинув 11-річний хлопчик.