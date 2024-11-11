Окупанти просунулися на Покровському напрямку – ISW

На Курському напрямку зафіксовано просування обох сторін

Окупанти просунулися на Покровському напрямку – на південь від Новоолексіївки. Цю інформацію містить оприлюднений 11 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

На «українському плацдармі» в Курській області 11 листопада російські та українські війська досягли просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Новоіванівки, а російські сили просунулися в районі Поселення, Погребків, Суджі.

фото: ISW

Харківщина

11 листопада російські війська продовжували наступальні дії на північ від Харкова та в районі Вовчанська і Стариці, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

фото: ISW

Речник Харківського угруповання військ України підполковник Євгеній Романов заявив, що російські війська посилили удари керуючими авіабомбами по Харківській області, зокрема по цивільній інфраструктурі в місті Харків. Росіяни намагаються вийти до річки Вовча та кидають у штурм непідготовлений особовий склад. Український військовослужбовець також заявив, що російські війська майже припинили використання реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) на Харківському напрямку через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і доставкою боєприпасів в умовах погіршення погодних умов.

Луганщина

Російські війська 11 листопада продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 листопада, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах північно-східних Тернів – на північний захід від Кремінної.

фото: ISW

10 і 11 листопада російські війська продовжували наступальні дії на північ від Куп'янська в районі Кіндрашівки, біля Кучерівки, на південний схід від Куп'янська біля Кругляківки та Лозової, на захід від Сватового біля Зеленого Гаю, на північний захід від Кремінної, поблизу Греківки та Невського, на захід від Кремінної біля Тернів і Торського, і на південний захід від Кремінної біля Серебрянки.

Донеччина

11 листопада російські війська продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але жодного підтвердження цьому не було.

фото: ISW

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова 10 листопада заявила, що російські військові накопичують сили на Часів-Ярському та Торецькому напрямках і мають у цих напрямках достатню кількість резервів і техніки.

«Південна вісь»

Російські окупанти 11 листопада продовжували наступальні дії в районі Запорізької області.

фото: ISW

11 листопада російські війська продовжили наступальні дії на торецькому напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Також російські війська атакували в районі Торецька: біля Диліївки, Щербинівки і Неліпівки.

Бобовнікова також заявила, що російські сили проводять менше штурмів, але використовують більше особового складу в кожному штурмі на Торецькому напрямку, що спричиняє більші втрати особового складу. Вона додала, що російські сили зазнають середньодобових втрат від 50 до 70 осіб на Торецькому напрямку.

Російські загарбники завдали по території України три ракетних та 48 авіаційних ударів. Окупанти застосували для ураження п’ять ракет та 85 КАБ, 643 дронів-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.