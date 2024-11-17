Коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України – Bloomberg

«Для покращення інвестиційного клімату українські морські порти й річка Дніпро повинні бути захищеними від нападів і відкритими для бізнесу»

Новообраний президент США Дональд Трамп стверджує, що за один день може зупинити російське вторгнення в Україну, і незабаром він зможе це довести. Це не неможливо — усе залежить від того, який це буде день. Але Трамп і його команда мають визначити, що саме означатиме перемога чи поразка в Україні, адже задоволення вимог Москви означало б історичну поразку, що створить глибокі проблеми для Європи, США та, ймовірно, Тайваню, не кажучи вже про Україну. Про це йдеться у матеріалі Марка Чампіона, колумніста провідного американського видання Bloomberg.

«Трампу варто направити до України компетентного посланця, щоб зрозуміти, чому українці так протистоять швидкому припиненню вогню «за будь-яку ціну», і чому співпраця з Києвом відповідає інтересам США. А щойно такий посланець туди прибуде, я б порадив йому одразу вирушити до шахти, яку я нещодавно відвідав поблизу Покровська, міста на сході Донбасу, що стало однією з найгарячіших точок війни», – пише Чампіон.

Він вказує: «Покровськвугілля» – єдине в Україні підприємство, яке видобуває коксівне вугілля – важливий компонент, що використовується в процесі виробництва сталі, яка забезпечує оборонну промисловість України та буде життєво важливою для відбудови країни після війни.

«Одна з трьох шахт розташована менш ніж за сім кілометрів від лінії фронту. Якщо вона припинить роботу, українські металургійні компанії будуть змушені імпортувати коксівне вугілля, яке Євросоюз відносить до критично важливої сировини. Здорожчання вугілля зробить близько 50% нинішнього виробництва сталі в країні неконкурентоспроможним», - вказує видання.

Видання попереджає: поспішне «припинення вогню» без аналізу наслідків, на якому можуть наполягати у Білому домі, загрожує ще більшим зміцненням росії, і її подальшою експансією, адже Україна має безліч цінних ресурсів, які не можна передавати кремлю.

«Пропозиції, що лунають у Вашингтоні, – такі як лінія припинення вогню під контролем європейських миротворців і відмова України від членства в НАТО на 20 років в обмін на американську зброю – містять елементи, які є недопрацьованими та передчасними. Україна має родовища природного газу (з величезними сховищами для його зберігання), літію, рідкоземельних елементів, титану й урану, не кажучи вже про коксівне вугілля в Покровську. За умови врегулювання, що гарантуватиме справжню безпеку, Україна могла б стати бек-офісом для Заходу, а також маршрутом для скорочення ланцюгів постачання в епоху деглобалізації», – підкреслює Bloomberg.

Саме тому, деякі територіальні питання повинні обговорюватися під час будь-яких мирних перемовин, наголошує видання.

«Коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України. Для покращення інвестиційного клімату українські морські порти й річка Дніпро також повинні бути захищеними від нападів і відкритими для бізнесу, зазначає Томаш Фіала, генеральний директор Dragon Capital, найбільшого інвестбанку України: для цього російські війська мають залишити Кінбурнську косу. Запорізьку атомну електростанцію також слід повернути Україні - як із міркувань безпеки, так і з огляду на її шість гігаватів потужності», - перераховує Bloomberg.

Проте, за словами Фіали, найважливіше – що «війна має закінчитися, і мають бути гарантії безпеки, що вона не повториться в найближчому майбутньому». Якщо це станеться, Україна може опинитися в кращому становищі, ніж до війни. Вона матиме майже безмитний доступ до ринків ЄС і процес вступу, який може трансформувати як економіку, так і державу.