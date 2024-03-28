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Столичний антикорупціонер Бахматов задекларував валюти на мільйон доларів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Столичний антикорупціонер Бахматов задекларував валюти на мільйон доларів
Згідно з повідомленням НАЗК, у Бахматова зберігається готівкою 605 тис. доларів і 200 тис. євро
фото з відкритих джерел

Бахматов подавав свою кандидатуру на очільника Департаменту з питань антикорупції КМДА

Викривач корупції, засновник Офісу трансформації Максим Бахматов показав свої офіційні статки.  Декларація, подана ним у НАЗК, за 2022 рік, містить інформацію про те, що лише готівкою у валюті чоловік, його дружина та матір тримають майже мільйона доларів. Про це повідомляє Апостроф.

Згідно з даними НАЗК, у Бахматова зберігається готівкою $605 тис. і 200 тис. євро. Крім того, на дружину він задекларував ще 100 тисяч готівкових доларів, а на матір – 50 тисяч. 

Також в декларації зазначено, що наприкінці першого року війни антикорупціонер придбав квартиру у Києві вартістю близько 1,7 млн грн. 

Окрім того, Максим Бахматов має у власності земельну ділянку у Києві площею 10 соток, будинок площею майже 400 кв. м та два нежитлових приміщення. Всю цю нерухомість Бахматов придбав у 2021 році.  

Громадська організація «Офіс трансформації» зареєстрована 23.11.2020 року. Метою організації визначено підвищення ефективності державних та комунальних організацій та трансформація системи звітності та відповідальності місцевої влади. 

Бахматов подавав свою кандидатуру на очільника Департаменту з питань антикорупції КМДА. Проте на співбесіді з’ясувалося, що він був фігурантом принаймні двох кримінальних справ та відобразив у декларації не всі свої доходи. Крім того, Бахматов не зміг відповісти на низку запитань. Зокрема, як на заробітну плату 12 тис. грн він планує заправляти свій Porsche Panamera, на якому приїхав на співбесіду.

Нагадаємо, Максим Бахматов разом із таксі Uklon тривалий час збирають гроші з українців на ЗСУ.

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Теги: Максим Бахматов нерухомість Київ гроші декларація Україна КМДА

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