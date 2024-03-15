Шольц оголосив про створення коаліції реактивної артилерії для України

«Відтепер ми будемо купувати більше зброї для України у всьому світі», – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної реактивної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, пише Spiegel.

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Після саміту Веймарського трикутника, до якого входять Німеччина, Франція та Польща, Шольц підкреслив: «Відтепер ми будемо купувати більше зброї для України у всьому світі. Ми розширюватимемо виробництво військової техніки також і за рахунок співпраці з партнерами в Україні».

Також канцлер Німеччини оголосив про створення західними союзниками коаліції для надання Києву далекобійної реактивної артилерії, що буде сформована в рамках формату «Рамштайн». Він додав, що «солідарність і спільні дії необхідні для захисту миру і свободи в Європі».

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Раніше повідомлялося, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України.

Нагадаємо, фінансування для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України забезпечено. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Зокрема, глава Чехії не став уточнювати суми, які виділили окремі держави.

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.