Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня

Сьогодні не рекомендовано ходити в гості і запрошувати інших до себе

18 березня, Всесвітній день перероблення, початок Великого посту, . Віряни вшановують пам'ять святителя Кирила Єрусалимського.

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Початок Великого посту

Кожного року християнська церква відзначає Початок Великого посту. У 2024 році дата початку припадає на 18 березня, а закінчується постування 4 травня. Великий піст розділяється на Святу Чотиридесятницю (40 днів) та Страсну Седмицю (7 днів).

Великий піст має підготувати вірян до Великодня через утримання від молочних та м’ясних продуктів. Сенс постування в очищенні не тільки тіла, а й душі християнина. Під час посту не можна гучно веселитись, краще присвятити ці 49 днів молитві та роздумам, частіше відвідувати церкву. Крім того, забороняється сваритись, злословити та займатись коханням.

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Всесвітній день переробки

Різноманітні упаковки, використаний папір, пластик, скло та інші матеріали – якщо все це піддавати вторинній переробці, можна зберегти велику частину природних ресурсів для наступних поколінь. Щоб підкреслити важливість цієї проблеми, виробити спільні міжнародні стандарти переробки, забезпечити майбутнє нашої планети, Бюро міжнародної переробки заснувало Всесвітній день переробки, який щорічно відзначається 18 березня.

Яке сьогодні релігійне свято

18 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила Єрусалимського. Був пресвітером Єрусалимської церкви, а 350 року зайняв єпископський престол. Тоді Єрусалим перебував у підпорядкуванні митрополита Кесарійського, а це зовсім не влаштовувало Кирила, адже він не хотів приймати аріанську єресь. Тричі його зміщували з посади. 351 року в небі над Єрусалимом з'явилося знамення – хрест Господній. Тоді Кирило відправив благочестивому царю Костянтину послання.

Що не можна робити цього дня

Не варто стригти нігті та волосся, бо можна потрапити у неприємності.

Не рекомендовано ходити в гості і запрошувати інших до себе.

Не можна впускати в оселю сторонніх в той час, коли купається дитина.

Народні прикмети і традиції

Лід ще не зійшов з річок, але гримить грім – до хорошої риболовлі;

З'явилися квіти мати-й-мачухи – в квітні буде тепло, а літо швидко прийде;

Їжаки прокинулися після зимової сплячки – скоро прийде тепло;

Сонячний, але холодний день – на початку квітня буде прохолодно.

Пам’ятні події 18 березня

3952 рік до Р. Х. – згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого відбувається створення світу;

37 рік – після смерті Тиберія імператором Риму стає Калігула;

1241 рік – у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи;

1325 рік – засновано Теночтітлан, який згодом стає столицею Ацтекської імперії;

1662 рік – у Парижі починає курсувати перший громадський транспорт – карета на вісім місць;

1839 рік – китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стає причиною першої опіумної війни;

1892 рік – Лорд Стенлі Престон вирішує заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі);

1899 рік – американський астроном Пікерінг відкриває Фебу, супутник Сатурна;

1890 рік – Вільгельм II примушує канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку;

1913 рік – у Львові створюють військове товариство «Січові стрільці»;

1913 рік – у Салоніках убивають короля Греції Георга I;

1932 рік – у Сіднейській затоці відкривають міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 м);

1946 рік – у Вашингтоні свою роботу розпочинає «Світовий банк»;

1962 рік – укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобуває незалежність від Франції та закінчується колоніальна війна;

1974 рік – більшість членів ОПЕК припинили ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи;

1992 рік – компанія «Майкрософт» презентує операційну систему Windows 3.1;

1992 рік – парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС;

1994 рік – у Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписали федеративний договір;

2004 рік – Верховна Рада приймає Цивільний процесуальний кодекс України;

2014 рік – відбувається анексія Криму Росією;

2015 рік – збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі;

2022 рік – починаються бої за Азовсталь.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталія.