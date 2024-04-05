5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

5 квітня заборонено робити спонтанні покупки

Сьогодні, 5 квітня, відзначається укладення першої конституції України, Міжнародний день супу та Міжнародний день совісті. Віряни вшановують пам’ять мучеників Агафопода, диякона та преподобних Марка та Платона.

Перша конституція України

П'ятого квітня Україна відзначає укладення першої конституції України фото з відкритих джерел

П'ятого квітня Україна відзначає укладення першої конституції України, бо саме цього дня в 1710 році гетьман Пилип Орлик на козацьких зборах біля Тягині склав конституційний договір нашої держави.

Міжнародний день супу

Міжнародний день супу відзначається щороку п'ятого квітня фото з відкритих джерел

Міжнародний день супу відзначається щороку 5 квітня. Готувати їжу методом варіння люди навчилися після того, як опанували смаження на вогні. Новий спосіб обробки дозволяв скоротити час, при цьому продукти виходили більш рівномірно приготованими.

Коли й де саме зварили перший суп, залишається загадкою, однак дослідники вважають, що ця страва з’явилася дуже давно на початку кулінарної історії людства. Про це свідчить глиняний посуд віком 20 тисяч років, знайдений археологами в Китаї.

Міжнародний день совісті

П'ятого квітня відзначається Міжнародний день совісті фото з відкритих джерел

5 квітня відзначається Міжнародний день совісті, щоб підкреслити важливість совісті в суспільстві. Цей день має на меті заохотити окремих людей, організації та уряди задуматися над своїми думками та діями та прагнути підтримувати принципи миру, справедливості та співчуття.

Яке сьогодні релігійне свято

5 квітня віряни вшановують пам’ять мучеників Агафопода, диякона та преподобних Марка та Платона.

Святий мученик Агафопод, диякон жив у Фессалоніках за царювання імператорів Діоклетіана і Максиміана та входив до церковного причту. Відрізнявся праведним життям і благочестям. Коли імператор Діоклетіан видав указ (303) про гоніння на християн, багато хто намагався сховатися від переслідувань, але святий Агафопод безбоязно продовжував вести Євангельську проповідь.

Святий мученик Платон, брат святого мученика Антиоха лікаря, народився в місті Анкирі в Галатії в благочестивій сім’ї. За свою проповідь він був схоплений і приведений в храм Зевса на суд правителя Агрипина. Суддя спочатку намагався лестощами схилити святого до відречення від Христа. Він запевняв юнака, що той міг би зрівнятися розумом з великим філософом Платоном, якби поклонявся язичницьким богам. На це святий Платон відповів, що мудрість філософа хоч і велика, але минаюча, вічна ж і безмежна мудрість міститься у Євангельському вченні.

Тоді суддя обіцяв в нагороду за відречення віддати йому за дружину красуню дочку, а у разі відмови погрожував муками і смертю. Святий Платон відповів, що обирає смерть тимчасову заради життя вічного. Терпіння правителя вичерпалось і він наказав нещадно бити мученика, а потім відправити дов’язниці.

Коли святого Платона вели до ув’язнення, він звернувся до народу, який зібрався біля храму, закликаючи всіх не відступати від християнської віри. Через сім днів мученика Платона знову привели на суд Агрипина в храм Зевса, де вже були приготовані знаряддя катувань: киплячі котли, розпечене залізо, гострі гаки, суддя запропонував мученику обирати: принести жертву богам, або випробувати на собі дію цих знарядь. Святий знову твердо відмовився поклонитися ідолам, і після катувань його кинули в темницю і тримали там без їжі і води 18 днів. Але бачачи, що і це не похитнуло мученика, йому запропонували в обмін на життя і свободу лише промовити «великий бог Аполлон». « Не бажаю согрішити і словом», відповідав мученик. За наказом Агрипина святому мученику Платону відрубали голову

Що не можна робити цього дня

В жодному разі не сваріться і не лайтесь.

Не можна робити будь-які операції, які пов'язані з зовнішністю.

Заборонено робити спонтанні покупки.

Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: почути спів глухарів до сонячних днів;

з настанням 5 квітня вірили, що вітер вже дує теплом;

ще не прилетіли ластівки – буде холодна погода;

на березі багато соку – до дощового літа;

сильні дощі вказують на великий урожай.

Пам’ятні події 5 квітня

56 рік до н.е. – у Луці проходить урочиста зустріч тріумвірів Гая Юлія Цезаря, Марка Ліцинія Красса і Гнея Помпея;

919 рік – починається друге вторгнення фатімідів до аббасидського Єгипту;

1340 рік – арабський флот розбиває іспанську ескадру в Гібралтарській протоці;

1398 рік – німці вибивають піратів (віталійських братів) з острова Готланд;

1536 рік – імператор Священної Римської імперії Карл V влаштовує собі останній в історії тріумф (урочистий в'їзд до Риму);

1614 рік – в Королівстві Англія починає засідати "тухлий парламент", який назвуть так через те, що він не ухвалить жодних законопроєктів;

1710 рік – у османському місті Бендери укладають договір між гетьманом Запорозького війська, старшиною й українським козацтвом;

1722 рік – голландський мореплавець Якоб Роггевен відкриває острів Пасхи;

1792 рік – Джордж Вашингтон вперше в історії США застосовує президентське вето;

1793 рік – Жан-Поль Марат стає президентом якобінського клубу;

1815 рік – починається виверження вулкана Тамборо (Тамбора) на острові Сумбава (нині Індонезія);

1818 рік – війна за незалежність Чилі: армія Хосе де Сан-Мартіна та Бернардо О'Гіґґінса перемагає іспанських роялістів;

1913 рік – Нільс Бор завершує першу з трьох статей, що сформували успішну атомну модель, на якій побудована стара квантова теорія;

1919 рік – французькі окупаційні війська залишають Одесу;

1933 рік – указ, підписаний Ф. Д. Рузвельтом, забороняв американцям володіти золотом;

1941 рік – британські війська вступають до Аддис-Абеби, столиці окупованої фашистською Італією Абісинії;

1945 рік – починається грузинське повстання на острові Тексел (Голландія);

1951 рік – перше застосування апарату штучного кровообігу під час відкритої кардіотомії в Міннеаполісі, Міннесота;

1956 рік – американські хіміки Маршалл Гейтс-молодший та Гільг Чуді здійснюють повний синтез морфіну;

2001 рік – Верховна Рада ухвалює Кримінальний кодекс України;

2005 рік – Аскар Акаєв складає з себе повноваження президента Киргизії;

2017 рік – в Німеччині в складі Бундесверу засновують новий рід військ – кібервійська, 13500 службовців.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.