Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми та її спільниці, які вивезли українських дітей до РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми та її спільниці, які вивезли українських дітей до РФ
Через підтримку вторгнення Росії в Україну депутатка Держдуми Яна Лантратова перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великобританії та інших країн
фото: Uralpress.Ru

У період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини

Служба безпеки задокументувала злочини депутатки держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової – дружини голови фракції у федеральних зборах Росії Сергія Миронова. По це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначають правоохоронці, фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів України.

За даними слідства, у період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини. Мова йде про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.

«Щоб «оглянути» дітей перед депортацією, Лантратова та Варламова прибули до обласного центру під виглядом «офіційного візиту» представниць країни-агресора. Тоді вони навідались до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до Москви нібито для оздоровлення в російських медустановах», – йдеться в повідомленні.

Насправді розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад та не потребували медичного втручання.

Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в Будинку дитини, де виявили фіктивні документи щодо вивезення неповнолітніх до РФ з підписами Лантратової та Варламової.

СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми та її спільниці, які вивезли українських дітей до РФ фото 1
фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру. Оскільки зловмисниці перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, Європейський Союз планує додати до нового санкційного списку проти РФ осіб, які причетні до депортації українських дітей.

Стало відомо, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

Читайте також:

Теги: документи розслідування Україна Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому НАТО може уникнути прямого зіткнення з РФ
Про Придністров'я, НАТО та інопланетян
1 березня, 10:23
Україна планує контейнерні перевезення через верхній Дунай
Україна обговорює новий експортний маршрут для подолання протестів на кордоні
20 лютого, 18:54
Зустріч президентки Молдови з міністром закордонних справ України навесні 2023 року
МЗС України відреагувало на події в невизнаному Придністров'ї
29 лютого, 08:16
Сьогодні вночі ворожий ударний дрон влучив в одеську багатоповерхівку
Ситуація в регіонах: нічний терор Одеси, атака «Шахедів» на Харків
2 березня, 10:22
Китай назвав єдиний шлях до припинення війни в Україні
Китай назвав єдиний шлях до припинення війни в Україні
3 березня, 23:10
Україні потрібна макроекономічна стабільність
Іноземні інвестори негативно сприймають діючі в Україні валютні обмеження, – EBA
13 березня, 14:56
Bloomberg зазначили, що Європейський Союз «рухається вперед на різних фронтах», аби надалі підтримувати Україну
Єврокомісія шукає нові способи надання Україні фінансової допомоги – Bloomberg
12 березня, 15:09
ГУР зазначає, що на Херсонщині на початку березня окупанти влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували «неблагонадійних» українців
На окупованих територіях росіяни змушують українців брати участь у «виборах»: які методи використовують
16 березня, 14:18
Міністр закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів
Україна отримає €5 млрд на військову підтримку від фонду миру – МЗС
Вчора, 19:52

Кримінал

СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми та її спільниці, які вивезли українських дітей до РФ
СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми та її спільниці, які вивезли українських дітей до РФ
Продавав українок до Азії у сексуальне рабство: правоохоронці затримали іноземця
Продавав українок до Азії у сексуальне рабство: правоохоронці затримали іноземця
На Вінниччині прикордонники виявили «хостел», де ховалися 12 ухилянтів: хотіли втекти на човні
На Вінниччині прикордонники виявили «хостел», де ховалися 12 ухилянтів: хотіли втекти на човні
Поліція викрила школяра, який шантажував підлітків їхніми інтимними фото
Поліція викрила школяра, який шантажував підлітків їхніми інтимними фото
Правоохоронці запобігли незаконному продажу унікальної пам’ятки часів Київської Русі
Правоохоронці запобігли незаконному продажу унікальної пам’ятки часів Київської Русі
Ухилянти відбиваються у судах. На чий бік стає апеляція
Ухилянти відбиваються у судах. На чий бік стає апеляція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Пік могутності Путіна пройдено. Що далі?
21K
Аналітик, що співпрацює з Міноборони, висміяв звіти «британської розвідки»
20K
Рада рятує від провалу мобілізацію в селах: нардеп Безгін розповів деталі
19K
Повернення додому з Польщі. Опитування показало зміну настроїв біженців
11K
Привид Черновецького у Києві. Хто забирає у військових два гектари у центрі Києва?
4798
Звільнення начальника метрополітену. Кличко звернувся до журналістів з проханням

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Сьогодні, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Вчора, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Вчора, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua