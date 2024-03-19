СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми та її спільниці, які вивезли українських дітей до РФ

Через підтримку вторгнення Росії в Україну депутатка Держдуми Яна Лантратова перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великобританії та інших країн

У період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини

Служба безпеки задокументувала злочини депутатки держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової – дружини голови фракції у федеральних зборах Росії Сергія Миронова. По це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як зазначають правоохоронці, фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів України.

За даними слідства, у період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини. Мова йде про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.

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«Щоб «оглянути» дітей перед депортацією, Лантратова та Варламова прибули до обласного центру під виглядом «офіційного візиту» представниць країни-агресора. Тоді вони навідались до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до Москви нібито для оздоровлення в російських медустановах», – йдеться в повідомленні.

Насправді розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад та не потребували медичного втручання.

Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в Будинку дитини, де виявили фіктивні документи щодо вивезення неповнолітніх до РФ з підписами Лантратової та Варламової.

фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру. Оскільки зловмисниці перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

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Нагадаємо, Європейський Союз планує додати до нового санкційного списку проти РФ осіб, які причетні до депортації українських дітей.

Стало відомо, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.