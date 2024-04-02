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Якою має бути справедлива мобілізація? Відомий соціолог дав однозначну відповідь

Ірина Міллер
glavcom.ua
Якою має бути справедлива мобілізація? Відомий соціолог дав однозначну відповідь
Брати участь у бойових діях готові менше 10% опитаних українців
фото з відкритих джерел

«Дуже багато людей готові багато чого робити: донатити, волонтерити. Але безпосередньо ризикувати життям і брати участь у бойових діях – це на порядок важче»

Дуже багато українців готові донатити і волонтерити задля перемоги у війні з Росією, але безпосередньо ризикувати власним життям і брати участь у бойових діях готові менше 10%. Тому саме держава має визначити, якою має бути справедлива мобілізація в Україні. Таку думку в інтерв'ю «Українській правді» висловив президент Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, коментуючи останні дослідження Київського міжнародного інституту соціології щодо настроїв українського суспільства. 

«Це надзвичайно чутливе запитання. Звичайно, що дуже багато людей готові багато чого робити: донатити, волонтерити. Але безпосередньо ризикувати життям і брати участь у бойових діях – це на порядок важче, ніж донатити чи працювати волонтером. За нашими оцінками, готових брати до рук зброю приблизно 8% по відношенню до всіх категорій», – вважає соціолог.

При цьому Паніотто зауважив, що певна кількість людей може говорити про готовність йти у військо, але насправді цього може й не відбуватися. 

Під час опитувань соціологи питали респондентів про оцінки контрнаступу, але мобілізацію не чіпали, намагаючись уникати питань, які є сильно пов'язаними з військовими діями, зазначив есперт. «Це має бути державна політика. Питання можна перевіряти, коли у влади є якісь варіанти і вони хочуть перевірити, який із цих варіантів буде вважатися більш або менш справедливим. Але я, чесно кажучи, не бачив такого дослідження», – додав Паніотто. 

У той же час близько половини респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації

Майже 54% українців погоджуються із твердженням: «тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти – ніхто не хоче помирати». Про це стало відомо з опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології спільно з Асоціацією політичних психологів України.

«Суперечливе ставлення до мобілізації, що може проявлятися і на рівні суспільної свідомості, і у свідомості окремих громадян, є вагомим викликом для воєнно-політичного керівництва держави та потребуватиме застосування психологічно обґрунтованих заходів для ефективного забезпечення мобілізації», – наголосили експерти.

Як стало відомо, росіяни поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні, щоб підірвати довіру українців до влади. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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ISW зазначає, що цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю, що свідчить про те, що він є продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції. 

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Російські опозиційні видання «Агентство» та «Медіазона» повідомили, що актори, зняті у відео, є професійними російськими акторами, які раніше брали участь у російських телевізійних шоу. Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у відео, стверджуючи, що він знімається лише у фільмах, а не в рекламі. 

Теги: війна політика держава мобілізація Україна президент

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