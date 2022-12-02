Розбирають завали: відео знищеної бази окупантів під Мелітополем

ЗСУ ретельно «прожарюють» російське гарматне м'ясо, хоча окупанти й намагаються приховувати свої втрати

У ніч на 30 листопада українські військові поцілили в базу російських окупантів у селищі Мирне неподалік Мелітополя. На третій день після цієї великої «прожарки» свіжого російського м'яса місцеві комунальники досі розбирають завали на місці вибуху.

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Видання «Ріа Мелітополь» показало нове відео зруйнованої бази, яку російські окупанти облаштували в приміщенні місцевого клубу.

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Нагадаємо, у цьому приміщення окупанти розселили нещодавно «мобілізованих» указом президента країни-терористки Володимира Путіна росіян. Місцеві жителі повідомляли про кілька потужних вибухів у ніч, коли ЗСУ влучно туди поцілили.

Як повідомило Головне управління розвідки, російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти сховали свою техніку біля пологового будинку.

Також у ніч на 2 грудня російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя: оприлюднено наслідки.