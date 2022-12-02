Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розбирають завали: відео знищеної бази окупантів під Мелітополем

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Розбирають завали: відео знищеної бази окупантів під Мелітополем
Фото ілюстративне

ЗСУ ретельно «прожарюють» російське гарматне м'ясо, хоча окупанти й намагаються приховувати свої втрати 

У ніч на 30 листопада українські військові поцілили в базу російських окупантів у селищі Мирне неподалік Мелітополя. На третій день після цієї великої «прожарки» свіжого російського м'яса місцеві комунальники досі розбирають завали на місці вибуху.

Видання «Ріа Мелітополь» показало нове відео зруйнованої бази, яку російські окупанти облаштували в приміщенні місцевого клубу.

Нагадаємо, у цьому приміщення окупанти розселили нещодавно  «мобілізованих» указом президента країни-терористки Володимира Путіна росіян. Місцеві жителі повідомляли про кілька потужних вибухів у ніч, коли ЗСУ влучно туди поцілили.

Як повідомило Головне управління розвідки, російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ. 

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти сховали свою техніку біля пологового будинку.

Також у ніч на 2 грудня російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя: оприлюднено наслідки

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Розбирають завали: відео знищеної бази окупантів під Мелітополем
Розбирають завали: відео знищеної бази окупантів під Мелітополем
Україна відправила до Алжиру 27 тис. тонн пшениці
Україна відправила до Алжиру 27 тис. тонн пшениці
Деокупація Луганщини: Гайдай розповів, які міста ЗСУ можуть звільнити наступними
Деокупація Луганщини: Гайдай розповів, які міста ЗСУ можуть звільнити наступними
Удар по Харківщині та обстріл Нікополя: яка ситуація в регіонах
Удар по Харківщині та обстріл Нікополя: яка ситуація в регіонах
Наступний обстріл може бути дуже масованим, а наслідки – довготривалими – «Південь»
Наступний обстріл може бути дуже масованим, а наслідки – довготривалими – «Південь»
СБУ проводить обшуки в єпархіях Московської церкви у трьох областях (фото)
СБУ проводить обшуки в єпархіях Московської церкви у трьох областях (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Російський генерал віддав боягузливий наказ окупаційним військам в Україні
100K
Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях
53K
Як знешкодити Путіна. Сі Цзиньпін дав обіцянку президенту Євроради
49K
Міноборони назвало напрямок, де Росія хоче здійснити наступ
45K
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
25K
Рашисти здають зброю і тікають з України – перехоплення ГУР

Новини

ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Вчора, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Вчора, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Вчора, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Вчора, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Вчора, 07:07

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту