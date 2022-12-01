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Рашисти здають зброю і тікають з України – перехоплення ГУР

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти здають зброю і тікають з України – перехоплення ГУР
Окупант розповів про випадки «дружнього вогню»
фото з відкритих джерел

Окупантів постійно обстрілюють українські військові

Російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ. Про це йдеться у новому перехопленні телефонної розмови окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

Окупант розповів, що його та товаришів по службі постійно обстрілюють українські військові. До них не доходить гуманітарна допомога, яку передають родичі.

«Тут пацани були з сьомої роти, вони взяли автомати свої скинули офіцерам і пішли до Валуйок (місто в Бєлгородській області – «Главком») пішки, щоб до військової прокуратури дійти. Вони сім днів нічого не їли, ні води їм не привозили, ні їжі. Вони до нас прийшли, ми їх нагодували. Вони говорили: «Ми віддали зброю офіцерам, ми підемо пішки до Валуйок, до військової прокуратури». Я кажу: «Не дай бог свої вас пристрелять», – додав рашист.

Він також розповів про випадки «дружнього вогню» і поскаржився, що «не знає, чи то від своїх тікати, чи то від чужих».

Раніше Генштаб повідомив, що російські загарбники готуються до втечі з Запоріжжя.

До слова, триває 281-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області. Здійснив 16 авіаційних ударів, зокрема по населеному пункту Білогір’я Запорізької області, обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

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Теги: окупанти Україна росія перехоплення розвідка війна

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