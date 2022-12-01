Рашисти здають зброю і тікають з України – перехоплення ГУР

Окупантів постійно обстрілюють українські військові

Російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ. Про це йдеться у новому перехопленні телефонної розмови окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

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Окупант розповів, що його та товаришів по службі постійно обстрілюють українські військові. До них не доходить гуманітарна допомога, яку передають родичі.

«Тут пацани були з сьомої роти, вони взяли автомати свої скинули офіцерам і пішли до Валуйок (місто в Бєлгородській області – «Главком») пішки, щоб до військової прокуратури дійти. Вони сім днів нічого не їли, ні води їм не привозили, ні їжі. Вони до нас прийшли, ми їх нагодували. Вони говорили: «Ми віддали зброю офіцерам, ми підемо пішки до Валуйок, до військової прокуратури». Я кажу: «Не дай бог свої вас пристрелять», – додав рашист.

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Він також розповів про випадки «дружнього вогню» і поскаржився, що «не знає, чи то від своїх тікати, чи то від чужих».

Раніше Генштаб повідомив, що російські загарбники готуються до втечі з Запоріжжя.

До слова, триває 281-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області. Здійснив 16 авіаційних ударів, зокрема по населеному пункту Білогір’я Запорізької області, обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.