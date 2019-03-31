Стало відомо, як проходять вибори в тюрмах на Донбасі



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Ув'язнені запевняють, що їхні виборчі права ніхто не порушує

Спостерігачі у слідчих ізоляторах та виправних колоніях, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, не виявили жодних правопорушень. Водночас самі ув’язнені запевнили, що їхні виборчі права ніхто не порушував. Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, пише УНН.

«Особисто я був у Бахмутському слідчому ізоляторі, Торецькій та Селідівській виправних колоніях, а мої підлеглі відвідали Старобільський та Маріупольському слідчі ізолятори, Приазовську виправну колонію, були також на дільниці у Лисичанській лікарні та інших закладах. Ми охопили всі місця позбавлення волі на території Луганської та Донецької областей та промоніторили всі дільниці закритого типу. Я можу сказати, що жодних правопорушень не було виявлено. На момент, коли ми були на цих дільницях, спостерігачі жодних порушень не фіксували», - розповів Лисянський.

Він також додав, що особисто спілкувався з ув’язненими, і ті розповідали, що їхні виборчі права ніхто не порушував й не примушував голосувати.

«Для людей з обмеженими можливостями були облаштовані спеціальні кабінки для голосування. Ми їх бачили. А до ув’язнених, які перебували на лікарняному в медичній установі у місцях позбавлення волі, члени виборчих комісій ходили зі скриньками», - зазначив представник уповноваженого ВР з прав людини.