Поліцейські розслідують обставини пожежі на узбережжі в Чорноморці



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Внаслідок події вогнем пошкоджені шістнадцять будинків для відпочинку, постраждалих немає

Пожежа сталася сьогодні, 21 вересня, близько шостої години ранку на причалі по вулиці Шкіперській.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють причини та обставини займання.