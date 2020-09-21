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    Поліцейські розслідують обставини пожежі на узбережжі в Чорноморці

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    Поліцейські розслідують обставини пожежі на узбережжі в Чорноморці

    Внаслідок події вогнем пошкоджені шістнадцять будинків для відпочинку, постраждалих немає

    Пожежа сталася сьогодні, 21 вересня, близько шостої години ранку на причалі по вулиці Шкіперській.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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    Поліцейські розслідують обставини пожежі на узбережжі в Чорноморці
    Поліцейські розслідують обставини пожежі на узбережжі в Чорноморці
    Поліцейські розслідують обставини пожежі на узбережжі в Чорноморці

    Поліцейські встановлюють причини та обставини займання.

    Національна поліція України пожежа кримінал Одещина
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