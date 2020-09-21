На Херсонщині масштабна лісова пожежа: до ліквідації залучені танки та авіація (фото, відео)
До ліквідації пожежі залучені рятувальники ДСНС і сили ЗСУ
У понеділок, 21 вересня, у Голопристанському районі Херсонщини на території лісового масиву виникла пожежа на площі приблизно 10 га.
На гасіння пожежі одразу були спрямовані пожежно-рятувальні підрозділи. Загрози населеним пунктам немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
До гасіння пожежі залучено 104 чоловік та 32 одиниці техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П, якими здійснюються скиди води.
Від Збройних сил України залучені 12 чоловік та 5 одиниць техніки, в тому числі 2 пожежних танки та вертоліт ЗСУ з водозливним пристроєм.
21 вересня, під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави в полі й сухостою в лісосмузі. Розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі