На Херсонщині масштабна лісова пожежа: до ліквідації залучені танки та авіація (фото, відео)



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Пожежею охоплено близько 10 га Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучені рятувальники ДСНС і сили ЗСУ

У понеділок, 21 вересня, у Голопристанському районі Херсонщини на території лісового масиву виникла пожежа на площі приблизно 10 га.

На гасіння пожежі одразу були спрямовані пожежно-рятувальні підрозділи. Загрози населеним пунктам немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

До гасіння пожежі залучено 104 чоловік та 32 одиниці техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П, якими здійснюються скиди води.

Від Збройних сил України залучені 12 чоловік та 5 одиниць техніки, в тому числі 2 пожежних танки та вертоліт ЗСУ з водозливним пристроєм.

21 вересня, під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави в полі й сухостою в лісосмузі. Розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі