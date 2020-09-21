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    Події в Україні

    На Херсонщині масштабна лісова пожежа: до ліквідації залучені танки та авіація (фото, відео)

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    Пожежею охоплено близько 10 га - На Херсонщині масштабна лісова пожежа: до ліквідації залучені танки та авіація (фото, відео)
    Пожежею охоплено близько 10 га
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі залучені рятувальники ДСНС і сили ЗСУ

    У понеділок, 21 вересня, у Голопристанському районі Херсонщини на території лісового масиву виникла пожежа на площі приблизно 10 га. 

    На гасіння пожежі одразу були спрямовані пожежно-рятувальні підрозділи. Загрози населеним пунктам немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    До гасіння пожежі залучено 104 чоловік та 32 одиниці техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П, якими здійснюються скиди води.

    Від Збройних сил України залучені 12 чоловік та 5 одиниць техніки, в тому числі 2 пожежних танки та вертоліт ЗСУ з водозливним пристроєм.

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    На Херсонщині масштабна лісова пожежа: до ліквідації залучені танки та авіація (фото, відео)
    На Херсонщині масштабна лісова пожежа: до ліквідації залучені танки та авіація (фото, відео)

    21 вересня, під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави в полі й сухостою в лісосмузі. Розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі

    пожежа ЗСУ ДСНС Херсонщина рятувальники ліс
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