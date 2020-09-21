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    Події в Україні

    Під час навчань на військовому полігоні сталася пожежа (фото)

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    <p>До гасіння пожежі були задіяні чергова пожежна техніка та авіація</p> - Під час навчань на військовому полігоні сталася пожежа (фото)

    До гасіння пожежі були задіяні чергова пожежна техніка та авіація

    Фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Триває ліквідація наслідків пожежі

    Сьогодні, 21 вересня, під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави в полі й сухостою в лісосмузі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Завдяки спільним оперативним й злагодженим діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі», - йдеться в повідомленні.

    Для гасіння було задіяно відповідну чергову пожежну техніку та авіацію.

    Особовий склад й технічні засоби не постраждали.

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    Під час навчань на військовому полігоні сталася пожежа (фото)
    Під час навчань на військовому полігоні сталася пожежа (фото)

    Нагадаємо, 17 вересня у Київській області на території військового полігону в Дівичках спалахнула пожежа.

    пожежа ЗСУ ДСНС військові навчання
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