Під час навчань на військовому полігоні сталася пожежа (фото)



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До гасіння пожежі були задіяні чергова пожежна техніка та авіація Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Триває ліквідація наслідків пожежі

Сьогодні, 21 вересня, під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави в полі й сухостою в лісосмузі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Завдяки спільним оперативним й злагодженим діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі», - йдеться в повідомленні.

Для гасіння було задіяно відповідну чергову пожежну техніку та авіацію.

Особовий склад й технічні засоби не постраждали.

Нагадаємо, 17 вересня у Київській області на території військового полігону в Дівичках спалахнула пожежа.