Під час навчань на військовому полігоні сталася пожежа (фото)
До гасіння пожежі були задіяні чергова пожежна техніка та авіація
Триває ліквідація наслідків пожежі
Сьогодні, 21 вересня, під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави в полі й сухостою в лісосмузі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
«Завдяки спільним оперативним й злагодженим діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі», - йдеться в повідомленні.
Для гасіння було задіяно відповідну чергову пожежну техніку та авіацію.
Особовий склад й технічні засоби не постраждали.
Нагадаємо, 17 вересня у Київській області на території військового полігону в Дівичках спалахнула пожежа.