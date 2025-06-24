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ДСНС показала наслідки атаки на Сумщині: зруйновані будинки та пожежі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ДСНС показала наслідки атаки на Сумщині: зруйновані будинки та пожежі
У ніч проти 24 червня російські терористи обстріляли Сумщину
фото: ДСНС Сумщини

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло троє людей, серед них – одна дитина

У ніч проти 24 червня російські терористи обстріляли Сумщину ударними дронами. Рятувальники ліквідовують наслідки нічної ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зокрема, з-під завалів надзвичайникам вдалося врятувати трьох людей, також було деблоковано тіло загиблої дитини.

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«Опівночі Росія завдала серію ударів по одному з населених пунктів Верхньосироватської громади. Цинічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. Попри високе пожежне навантаження, рятувальники ліквідували всі осередки займання», – йдеться у повідомленні.

ДСНС показала наслідки атаки на Сумщині: зруйновані будинки та пожежі фото 1
ДСНС показала наслідки атаки на Сумщині: зруйновані будинки та пожежі фото 2

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло троє людей (серед них – одна дитина), ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня російські терористи обстріляли Сумщину ударними дронами. За попередніми даними, внаслідок удару загинуло троє осіб, серед загиблих – восьмирічний хлопчик.

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Теги: Сумщина війна

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