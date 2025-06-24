ДСНС показала наслідки атаки на Сумщині: зруйновані будинки та пожежі

У ніч проти 24 червня російські терористи обстріляли Сумщину

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло троє людей, серед них – одна дитина

У ніч проти 24 червня російські терористи обстріляли Сумщину ударними дронами. Рятувальники ліквідовують наслідки нічної ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зокрема, з-під завалів надзвичайникам вдалося врятувати трьох людей, також було деблоковано тіло загиблої дитини.

«Опівночі Росія завдала серію ударів по одному з населених пунктів Верхньосироватської громади. Цинічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. Попри високе пожежне навантаження, рятувальники ліквідували всі осередки займання», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло троє людей (серед них – одна дитина), ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня російські терористи обстріляли Сумщину ударними дронами. За попередніми даними, внаслідок удару загинуло троє осіб, серед загиблих – восьмирічний хлопчик.