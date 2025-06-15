Навіщо Путіну Сумщина

Активізація окупантів на Сумському напрямку має політичне значення для країни-окупанта

Днями президент України Володимир Зеленський заявив про те, що на Сумському напрямку окупанти накопичують оперативні резерви. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Про це свідчать і дані, які отримав очолюваний мною аналітичний відділ громадської ініціативи «Права Справа»: оперативні резерви росіян передислоковані з тилових районів Російської Федерації на територію Курської області. Йдеться про підрозділи 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу.

Активізація російських військ на Сумському напрямку має першочергове не стільки воєнне, скільки політичне значення для країни-окупанта.

Військова полягає у тому, щоб створити загрозу оперативного оточення українського угруповання в Курській області. Для цього вони обрали Юнаківку основним напрямком просування і намагатимуться взяти під контроль логістичний хаб Суми-Юнаківка-Суджа – ключовий пункт забезпечення угруповань Сил оборони на Курському та Бєлгородському напрямках.

Друге завдання росіян – спроба захоплення частини Сумської області для створення «буферної зони», про яку заявляв диктатор Путін. Для реалізації цієї мети окупанти і зосередили на цьому напрямку оперативні резерви, які вони планують залучити для спроб захоплення української території.

Політична задача передбачає реалізацію на полі бою гучних заяв російського диктатора Путіна про «буферну зону». І саме влітку росіяни намагатимуться розширити зону присутності на території України.

На моє переконання, варто звернути увагу на основну складову російської операції – інформаційно-політичну компоненту. Мовиться про те, що «сумський фактор» буде використано окупантами і вже використовується задля дипломатичного тиску на українське військово-політичне керівництво.

Окупанти в меморандумі, який був оприлюднений, висунули територіальні претензії до української сторони: або виведення підрозділів ЗСУ з контрольованих районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, або РФ масштабує театральні бойові дії, насамперед користуючись з Сумської, Харківської та загрози виходу на Дніпропетровську область.

На жаль, окупанти мають певні тактичні успіхи та просування вглиб української території. Захоплено низку українських сіл, які належать до Хотінської і Юнаківської громад. Стратегічним завданням окупантів є вихід безпосередньо до населеного пункту Юнаківка, з метою вогневого контролю над обласним центром Суми. Йдеться про невибіркові удари по житловій інфраструктурі. Це основна ціль окупантів.

Метою ворога у розповсюдженні панічних настроїв у населення є навіювання недовіри до центральної влади та військових, створення атмосфери хаосу з подальшим відтоком громадян в інші регіони і перевантаженням соціальних систем.