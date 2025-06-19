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На Львівщині у ТЦК помер чоловік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Львівщині у ТЦК помер чоловік
фото з відкритих джерел

У ТЦК запевняють, що в чоловіка стався інфаркт

У Львівській області у приміщенні одного з військкоматів помер 50-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що 17 червня, близько 22:30, до приміщення Стрийського районного ТЦК та СП, поліція доставила Науменка Олексія Анатолійовича 1975 року народження.

«У громадянина був відсутній військово-обліковий документ. Встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з’являвся у РТЦК та СП. Будь які відомості про проходження ВЛК громадянина Науменка були відсутні. Відповідно, громадянин скоїв правопорушення згідно ст. 210-1 КУпАП», – йдеться в повідомленні.

Близько 00:55 чоловік поскаржився на пекучий біль в області серця.

«Військовослужбовець, що перебував на чергуванні, одразу ж викликав швидку допомогу. Карета швидкої прибула через 12 хвилин, о 01:07. Однак чоловік уже перебував у непритомному стані. Реанімаційні заходи, які були здійснені медичними працівниками, на жаль, не дали результатів. Причина смерті буде встановлена при проведенні експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. Попередня версія медиків – інфаркт», – додали в ТЦК.

Решта обставин з’ясовуються. По даному факту призначено службове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вишневому Київської області під час перевірки військово-облікових документів 27-річний чоловік розпилив газ в обличчя представника ТЦК

На Чернігівщині правоохоронці затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця та завдав йому тілесні ушкодження.

Раніше повідомлялося, що на Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування, тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

До слова, військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківщини дістав важку травму після вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Лікарі були вимушені ампутувати потерпілому кисть. Зараз життю військового нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків. 

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Теги: ТЦК Львів війна чоловік

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