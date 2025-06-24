Ворог атакував Сумщину: троє жертв, серед них – восьмирічна дитина

«Удар забрав життя людей з різних родин. Усі вони жили на одній вулиці»

У ніч проти 24 червня російські терористи обстріляли Сумщину ударними дронами. За попередніми даними, внаслідок удару загинуло троє осіб, серед загиблих - восьмирічний хлопчик. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує «Главком».

За його словами, близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними БпЛА. Наразі є інформація про трьох загиблих. Серед жертв російської атаки – восьмирічний хлопчик.

Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули чоловік і жінка.

«Удар забрав життя людей з різних родин. Усі вони жили на одній вулиці. Лягли спати у своїх домівках. Але російські дрони перервали їхній сон – назавжди. Щирі співчуття їхнім близьким», – написав Григоров.

Ще трьох людей витягли з-під завалів. Одна людина – у тяжкому стані. Усі госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкоджені будинки. Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога.

Нагадаємо, Збройні сили України пішли у контрнаступ на Сумщині. Українські бійці звільнили Андріївку.

Як зазначається, 225-й окремий штурмовий полк, після тривалих боїв та заходів із зачистки російських військ, зумів взяти під контроль село.

«Цими діями вдалося, по-перше, відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка», – пояснили у DeepState.