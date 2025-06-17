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Участь Росії у G8: Кремль відреагував на заяву Трампа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Участь Росії у G8: Кремль відреагував на заяву Трампа
Після окупації Криму у 2014 році Росія була піддана нищівній критиці з боку країн «Великої сімки» і формально виключена зі списку G8
фото з відкритих джерел

Пєсков: «Зараз формат G7 на тлі G20 виглядає блякло та марно»

Кремль згідний зі словами президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що виключення Росії з G8 «було великою помилкою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова.

«Ми згідні з президентом Трампом. Це була велика помилка тоді, коли Росію виключили з формату вісімки», – сказав Пєсков.

Більше того, речник додав, що зараз формат G7 на тлі G20 виглядає блякло та марно.

Група восьми – міжнародний клуб, що проіснував з 1997 до 2014. Він об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Так само називають і неофіційний форум лідерів цих країн (за участю Європейської комісії), в рамках якого здійснювалося узгодження підходів до актуальних міжнародних проблем.

Після окупації Криму 18 березня 2014 року Росія була піддана нищівній критиці з боку країн «Великої сімки» і формально виключена зі списку G8. В червні 2014 року не відбулася запланована зустріч G8 в Сочі (Росія) – замість неї була проведена зустріч G7 в Брюсселі.

Нагадаємо, напередодні президент США заявив, що виключення Росії з групи G8 у 2014 році було «великою помилкою», і що РФ не вторглася б в Україну, якби залишилась у G8.

«G7 колись була G8. Барак Обама і людина, на ім'я Трюдо не хотіли, щоби Росія була присутня там, і я б сказав, що це було помилкою, бо, на мою думку, не було б війни, якби Росія була присутня. І зараз не було б війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому», – сказав Трамп.

Американський лідер наголосив, що Росію «помилково» вигнали з G8, і зараз, за його словами, багато часу витрачається на розмови про РФ в той час, як вона не перебуває за столом. Це, на його думку, ускладнює справи.

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Теги: Велика сімка росія Дональд Трамп Дмитро Пєсков війна

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