Директор зоопарку розповів, яких тварин водять в укриття під час обстрілів
Не для всіх передбачено сховище, але великих кішок евакуюють під час тривоги
Попри постійні обстріли, Київський зоопарк продовжує свою роботу, приділяючи особливу увагу безпеці тварин. Директор зоопарку Кирило Трантін в інтерв'ю «Главкому» повідомив, яких мешканців ховають в укриття під час повітряних тривог.
На запитання про наявність укриттів для тварин, Кирило Трантін зазначив: «Для левів є. Великих кішок ми ховаємо. Для решти – укриття не від обстрілів, а від негоди».
Проте під час тривоги персонал зоопарку все одно не залишає тварин без нагляду. «Коли починається тривога, ми не відходимо від тварин. Бо якщо буде влучання, маємо бути поруч», – наголосив директор.
Також Трантін пояснив суворі правила у зоопарку щодо розмноження тварин, особливо для великих хижаків: «Зоопарки не можуть продавати тварин, можуть обмінювати. Це європейська практика». Наприклад, за словами директора, левенята, які «милі та цікаві перші два місяці», потім вимагають значних ресурсів: «велика кішка» щодня споживає 7 кг м’яса. Він пояснює, що це небезпечна тварина, яка потребує окремого захищеного вольєру, а також фахової людини, яка буде нею опікуватися. Плюс до всього умови: для лева потрібен гектар території, це європейська вимога, додає Трантін.
Війна внесла свої корективи у цю практику, ускладнивши обмін тваринами. «Жоден зоопарк не віддасть тварину в місто, яке постійно обстрілюється», – пояснив Трантін, додавши, що зоопарк Києва наразі переповнений.
Війна в Україні має руйнівні наслідки не лише для людей, а й для тварин. Відомі випадки, коли під час вибухів помирали домашні улюбленці – коти, папуги. Генеральний директор столичного зоопарку Кирило Трантін в інтерв'ю «Главкому» повідомив, як переживають війну дикі тварини.
Раніше повідомлялося, що у Києві волонтери забрали хворого дикого вовка, який протягом двох років жив у квартирі однієї з багатоповерхівок. Тварину передали до притулку для диких тварин після того, як власники зрозуміли, що не можуть більше про неї піклуватися. За словами активістів, жителі Києва придбали вовченя з рахітом через інтернет. Наступні два роки тварина прожила у стінах звичайної квартири. У «Білій скелі» зазначають, що тварина має серйозні проблеми зі здоров’ям. Зокрема, один із переломів вимагав встановлення металевої пластини в лапу. Також у вовка виявили хвороби шлунково-кишкового тракту.
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