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Директор зоопарку розповів, яких тварин водять в укриття під час обстрілів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Директор зоопарку розповів, яких тварин водять в укриття під час обстрілів
Леви під час повітряних тривог перебувають в укритті
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

Не для всіх передбачено сховище, але великих кішок евакуюють під час тривоги

Попри постійні обстріли, Київський зоопарк продовжує свою роботу, приділяючи особливу увагу безпеці тварин. Директор зоопарку Кирило Трантін в інтерв'ю «Главкому» повідомив, яких мешканців ховають в укриття під час повітряних тривог.  

На запитання про наявність укриттів для тварин, Кирило Трантін зазначив: «Для левів є. Великих кішок ми ховаємо. Для решти – укриття не від обстрілів, а від негоди».

Проте під час тривоги персонал зоопарку все одно не залишає тварин без нагляду. «Коли починається тривога, ми не відходимо від тварин. Бо якщо буде влучання, маємо бути поруч», – наголосив директор.   

Також Трантін пояснив суворі правила у зоопарку щодо розмноження тварин, особливо для великих хижаків: «Зоопарки не можуть продавати тварин, можуть обмінювати. Це європейська практика». Наприклад, за словами директора, левенята, які «милі та цікаві перші два місяці», потім вимагають значних ресурсів: «велика кішка» щодня споживає 7 кг м’яса. Він пояснює, що це небезпечна тварина, яка потребує окремого захищеного вольєру, а також фахової людини, яка буде нею опікуватися. Плюс до всього умови: для лева потрібен гектар території, це європейська вимога, додає Трантін. 

Війна внесла свої корективи у цю практику, ускладнивши обмін тваринами. «Жоден зоопарк не віддасть тварину в місто, яке постійно обстрілюється», – пояснив Трантін, додавши, що зоопарк Києва наразі переповнений. 

Війна в Україні має руйнівні наслідки не лише для людей, а й для тварин. Відомі випадки, коли під час вибухів помирали домашні улюбленці – коти, папуги. Генеральний директор столичного зоопарку Кирило Трантін в інтерв'ю «Главкому» повідомив, як переживають війну дикі тварини

Раніше повідомлялося, що у Києві волонтери забрали хворого дикого вовка, який протягом двох років жив у квартирі однієї з багатоповерхівок. Тварину передали до притулку для диких тварин після того, як власники зрозуміли, що не можуть більше про неї піклуватися. За словами активістів, жителі Києва придбали вовченя з рахітом через інтернет. Наступні два роки тварина прожила у стінах звичайної квартири. У «Білій скелі» зазначають, що тварина має серйозні проблеми зі здоров’ям. Зокрема, один із переломів вимагав встановлення металевої пластини в лапу. Також у вовка виявили хвороби шлунково-кишкового тракту.

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Теги: тривога правила місто батьки тварини укриття зоопарк війна

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