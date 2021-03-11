ДТП у Польщі: в лікарнях залишається 21 українець

Похоронна фірма завершує збір усіх документів для вивезення тіл п’яти загиблих українців додому

Станом на сьогодні, 11 березня, у лікарнях Підкарпатського воєводства на півдні Польщі залишається ще 21 українець, що постраждали у ДТП 6 березня, двоє з яких – у тяжкому стані.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк.

«Напередодні з лікарні виписано одного чоловіка. Відтак, зараз в лікарнях перебуває ще 21 людина, двоє з яких залишаються у тяжкому стані», - сказав він.

Павлюк додав, що виписаний чоловік вирішив далі не їхати в Україну, а повернутися до родини, яка перебуває в Польщі.

За словами українського дипломата, ще 3-4 постраждалих готуються до перевезення в Україну до кінця наступного тижня. Вони не можуть пересуватися самотужки, тому їх потрібно перевозити каретами швидкої допомоги. Генконсул пояснив, що їх життю нічого не загрожує, але вони потребуватимуть тривалого лікування і подальшої тривалої реабілітації. Зараз вирішується питання щодо їх перевезення в Україну.

Також Павлюк поінформував, що похоронна фірма завершує збір усіх документів для вивезення тіл п’яти загиблих українців додому. «Тіла п’ятьох українців планують вивозити двома катафалками завтра. Якщо до завтра не вдасться підготувати усі документи, то відправку тіл буде відкладено до понеділка», - сказав генконсул. Павлюк уточнив, що двох загиблих жінок перевезуть до Кривого Рогу, третю – до Одеси, а двох померлих чоловіків – до Шепетівки та Тернополя.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.