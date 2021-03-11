Серед загиблих в ДТП українського автобуса в Польщі було 2 жителів Вінниччини

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно

Даний автобус з маршрутом «Херсон-Познань» користувався попитом у вінничан, які навчали або працювали у Польщі

В українському автобусі, який потрапив в ДТП у Польщі, було двоє жителів Вінниччини.

У салоні перебувало 57 людей, з них 5 загинуло, 35 було госпіталізовано, досі в лікарні залишається ще 25 людей. Серед потерпілих були й вінничани, повідомляє 33kanal.

Даний автобус з маршрутом «Херсон-Познань» користувався попитом у вінничан, які навчали або працювали у Польщі. Маршрут автобуса пролягав через Гайсин, Немирів, Вінницю та Літин. Відтак не дивно, що серед пасажирів були й вінничани.

Вінничанка Анна Кремінська сіла на автобус у Вроцлаві та прямувала до Вінниці. Також до Вінниці їхала і Євгенія Чернецька із містечка Каліш. Наразі про їх стан нічого невідомо

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.