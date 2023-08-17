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Дуда закликав Білорусь припинити гібридні атаки, заява в СБУ на Арестовича: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дуда закликав Білорусь припинити гібридні атаки, заява в СБУ на Арестовича: головне за ніч
Президент Польщі Анджей Дуда
фото з відкритих джерел

Дуда заявив, що білоруський режим тривалий час намагався переправити сотні мігрантів до Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Білорусь припинити гібридні дії на польському кордоні. На колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України через його висловлювання, в якому він стверджував, що нібито українці дозволили собі «розлюднити окупантів». «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії

Українські генерали провели нараду з британськими та американськими колегами. Однією з ключових тем для обговорення став хід контрнаступу військових. 

Ключовою темою переговорів стало військове співробітництво. Залужний зазначив, що розповів про обстановку на фронті та перебіг наступальних та оборонних дій ЗСУ.

МЗС України разом з союзниками працює над отриманням запрошення на саміт G20

Україна разом із союзниками працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт G20, що має відбутися 9-10 вересня в Індії. Про це в етері телемарафон заявив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

За його словами, Україна хоче взяти участь у саміті з огляду на те, що там будуть порушуватись економічні проблеми.

«Ми вважаємо, що те, що здійснює Російська Федерація щодо припинення зернової угоди, є великим викликом для економік не лише країн Африки та Азії, але й для світових економік», – зазначив посадовець МЗС.

«Тому ми з партнерами працюємо над тим, щоб бути запрошеними», – додав Точицький.

Ще одна країна приєднається до гарантій безпеки для України

Рада міністрів у середу, 16 серпня прийняла рішення, яким схвалює приєднання Болгарії до зусиль країн G7 щодо надання довгострокової підтримки безпеки Україні.

«Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні. Таким чином, прямо протидіючи російській агресії, Болгарія сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Згідно з цією послідовною політикою, Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України», - йдеться у повідомленні. у заяві Ради міністрів Болгарії.

Дуда закликав Білорусь припинити гібридні атаки на кордоні

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Білорусь припинити гібридні дії на польському кордоні. 

За його словами, білоруський режим тривалий час намагався переправити сотні мігрантів до Польщі. 

«Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі... Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону», – підкреслив Дуда.

Президент Польщі також звернув увагу на те, що кордон Польщі з Білоруссю одночасно є кордоном Європейського Союзу. Тому Польща відчуває відповідальність перед своїми європейськими партнерами.

Україна та Північна Македонія погодили зону вільної торгівлі

Уряд України прийняв рішення про запуск оновленої угоди про вільну торгівлю з Північною Македонією, яка була затверджена у жовтні 2022 року. 

За словами торгового представника України, Тараса Качки, ця постанова дозволить повністю реалізувати оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні.

Також ця постанова відкриє можливість змінити механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів та імпорту товарів з Північної Македонії без отримання спеціальної ліцензії в межах встановленої тарифної квоти.

Білий дім спростував інформацію про вступ України до НАТО в обмін на території

В адміністрації президента США спростували інформацію про можливі розмови щодо включення України до НАТО у разі відмови від деяких своїх територій на користь РФ. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу

Під час відповіді на запитання журналіста щодо дискусій про можливий обмін українських територій на членство в НАТО, речник адміністрації Джон Кірбі заявив: «Це не відповідає дійсності».

Кірбі підкреслив, що офіційна позиція США полягає в тому, що Україна в майбутньому може стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

На Арестовича подали заяву в СБУ 

На колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України через його висловлювання, в якому він стверджував, що нібито українці дозволили собі «розлюднити окупантів» і цим самим у ворога з'явився стимул для активної боротьби. Про подачу заяви повідомив блогер Олександр Нотевський у своєму твіттері.

«Накатав заяву в СБУ, цікаво, що буде», – написав він.

«Кримінальний кодекс України, стаття 436-2. 1. Виправдання, визнання правомірною, … збройної агресії Російської Федерації проти України, караються виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років» – зазначив Нотевський.

До слова, триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. 

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