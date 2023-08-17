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Ще одна країна приєднається до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ще одна країна приєднається до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
фото з відкритих джерел

Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України

Рада міністрів у середу, 16 серпня прийняла рішення, яким схвалює приєднання Болгарії до зусиль країн G7 щодо надання довгострокової підтримки безпеки Україні. Про це повідомляє BTA.

«Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні. Таким чином, прямо протидіючи російській агресії, Болгарія сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Згідно з цією послідовною політикою, Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України», - йдеться у повідомленні. у заяві Ради міністрів Болгарії.

Спільну декларацію на підтримку України було прийнято 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі від імені країн G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також президентів Європейська Рада та Європейська Комісія. Згодом до декларації приєдналися Бельгія, Чехія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція, і список продовжує поповнюватися.

Раніше повідомлялося, що 4 серпня, уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів. 

До слова, парламент Болгарії прийняв рішення про припинення концесії російському нафтовому гіганту «Лукойл» на нафтовому порту Росенець, розташованому біля міста Бургас. 

 

Теги: Швеція Португалія Норвегія Ірландія Іспанія Данія Фінляндія Латвія Ісландія Румунія Бельгія Нідерланди Чехія Греція Болгарія

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