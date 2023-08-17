Ще одна країна приєднається до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України

Рада міністрів у середу, 16 серпня прийняла рішення, яким схвалює приєднання Болгарії до зусиль країн G7 щодо надання довгострокової підтримки безпеки Україні. Про це повідомляє BTA.

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«Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні. Таким чином, прямо протидіючи російській агресії, Болгарія сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Згідно з цією послідовною політикою, Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України», - йдеться у повідомленні. у заяві Ради міністрів Болгарії.

Спільну декларацію на підтримку України було прийнято 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі від імені країн G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також президентів Європейська Рада та Європейська Комісія. Згодом до декларації приєдналися Бельгія, Чехія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція, і список продовжує поповнюватися.

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Раніше повідомлялося, що 4 серпня, уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів.

До слова, парламент Болгарії прийняв рішення про припинення концесії російському нафтовому гіганту «Лукойл» на нафтовому порту Росенець, розташованому біля міста Бургас.