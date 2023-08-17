Дуда закликав Білорусь припинити гібридні атаки на кордоні

Дуда підкреслив, що кордон Польщі з Білоруссю одночасно є кордоном ЄС, тому Польща відчуває відповідальність перед європейськими партнерами

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Білорусь припинити гібридні дії на польському кордоні. Про це він казав під час зустрічі у Варшаві з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Польське радіо.

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За його словами, білоруський режим тривалий час намагався переправити сотні мігрантів до Польщі.

«Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі... Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону», – підкреслив Дуда.

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Президент Польщі також звернув увагу на те, що кордон Польщі з Білоруссю одночасно є кордоном Європейського Союзу. Тому Польща відчуває відповідальність перед своїми європейськими партнерами.

На зустрічі Анджея Дуди і його колеги з Латвії Едгара Рінкевичса основну увагу приділено питанням безпеки в регіоні, зокрема ситуації на кордонах з Білоруссю.

Також було обговорено підтримку, яку Польща надає Україні, а також результати нещодавнього саміту НАТО. Президент Дуда зазначив, що польський військовий контингент присутній в Латвії, спираючись на рішення, прийняте на Варшавському саміті 2016 року.

Він зазначив, що Польща готова надавати військову підтримку Латвії, якщо це буде необхідно.

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Зокрема, на зустрічі було обговорено співпрацю в енергетичній галузі та розвиток партнерства в рамках Тримор'я. Дуда підкреслив, що ця співпраця є особливо важливою, особливо в контексті російської агресії проти України.

Як повідомлялося, білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. Спочатку Варшава відкидала цей факт, але пізніше змушена була визнати, що державний кордон дійсно був порушений. Міністерство національної оборони Польщі 2 серпня.

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