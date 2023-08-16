Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії
Українські генерали провели зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі
фото: Telegram

Ключовою темою переговорів стало військове співробітництво

Українські генерали провели нараду з британськими та американськими колегами. Однією з ключових тем для обговорення став хід контрнаступу військових. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в Telegram.

За словами Залужного, він разом з начальником Генштабу генералом Сергієм Шапталою, заступником головнокомандувача генералом Михайлом Забродським, командувачем ВМС адміралом Олексієм Неїжпапою, першим заступником міністра оборони генералом Олександром Павлюком і начальником ГУР Міноборони Кирилом Будановим провели конструктивні перемовини з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіним та представниками делегацій партнерів.

Ключовою темою переговорів стало військове співробітництво. Залужний зазначив, що розповів про обстановку на фронті та перебіг наступальних та оборонних дій ЗСУ.

«Ознайомив з планами Збройних Сил на найближчий час і у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії супротивника», - уточнив головнокомандувач.

Він також повідомив, що поінформував партнерів про ключові потреби українських військових - боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ та пристрої для дистанційного розмінування.

«Ще одне вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі», - наголосив Залужний.

Він додав, що під час зустрічі були обговорені можливості посилення захисту українських об'єктів критичної інфраструктури.

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність американським та британським партнерам за підтримку та допомогу, яку вони надають у боротьбі з російським агресором.

Раніше повідомлялося, що українські захисники звільнили Урожайне на Донеччині.

Теги: Міноборони розмінування боєприпаси Telegram озброєння Валерій Залужний контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень
ЗСУ успішно відбивають атаки противника на двох напрямках – Генштаб
23 липня, 07:01
Заколот «вагнерівців»: Білий дім закликав Пригожина подумати про власну безпеку
Заколот «вагнерівців»: Білий дім закликав Пригожина подумати про власну безпеку
21 липня, 21:15
Відсутність ефективної координації між різними рівнями командування української армії є серйозною проблемою
Британський експерт сказав, яка головна проблема української армії
6 серпня, 07:52
За даними британської розвідки, останніми місяцями Росія поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом Ка-52М
Контрнаступ ЗСУ: Британська розвідка вказала на нову зброю РФ
27 липня, 10:03
Горить цех з виробництва кисневих акумуляторів
Під Москвою горить завод акумуляторів (відео)
3 серпня, 15:12
ЗСУ береже особовий склад та не здійснює лобові атаки
Контрнаступ: ЗСУ розповіли про тактику на Бахмутському напрямку
5 серпня, 22:06
США наразі виготовляють 24 тис. 155 мм снарядів на місяць
Зброя для України: США збільшать виробництво снарядів більш як утричі
11 серпня, 06:12
Молдова виходить із угоди СНД про роззброєння
Молдова виходить із угоди СНД про роззброєння
14 серпня, 18:44
Для війни в Україні РФ розконсервувала техніку 50-60-х років
Розвідка назвала ключові провали російської армії в Україні
13 серпня, 16:56

Події в Україні

Окупанти провели навчання на ЗАЕС. Банкова відреагувала
Окупанти провели навчання на ЗАЕС. Банкова відреагувала
Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії
Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії
Зеленський повідомив важливі новини про відновлення судноплавства
Зеленський повідомив важливі новини про відновлення судноплавства
Звільнення Урожайного, атака на Ренійський порт. Головне на 16 серпня
Звільнення Урожайного, атака на Ренійський порт. Головне на 16 серпня
Які російські кораблі вже потопила Україна: експерт розповів у деталях
Які російські кораблі вже потопила Україна: експерт розповів у деталях
Генштаб повідомив про плани ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Генштаб повідомив про плани ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
22K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
12K
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян
9401
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
8349
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
8269
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту