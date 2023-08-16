Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії

Українські генерали провели зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі

Ключовою темою переговорів стало військове співробітництво

Українські генерали провели нараду з британськими та американськими колегами. Однією з ключових тем для обговорення став хід контрнаступу військових. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в Telegram.

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За словами Залужного, він разом з начальником Генштабу генералом Сергієм Шапталою, заступником головнокомандувача генералом Михайлом Забродським, командувачем ВМС адміралом Олексієм Неїжпапою, першим заступником міністра оборони генералом Олександром Павлюком і начальником ГУР Міноборони Кирилом Будановим провели конструктивні перемовини з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Каволі, начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Радакіним та представниками делегацій партнерів.

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Ключовою темою переговорів стало військове співробітництво. Залужний зазначив, що розповів про обстановку на фронті та перебіг наступальних та оборонних дій ЗСУ.

«Ознайомив з планами Збройних Сил на найближчий час і у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії супротивника», - уточнив головнокомандувач.

Він також повідомив, що поінформував партнерів про ключові потреби українських військових - боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ та пристрої для дистанційного розмінування.

«Ще одне вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі», - наголосив Залужний.

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Він додав, що під час зустрічі були обговорені можливості посилення захисту українських об'єктів критичної інфраструктури.

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність американським та британським партнерам за підтримку та допомогу, яку вони надають у боротьбі з російським агресором.

Раніше повідомлялося, що українські захисники звільнили Урожайне на Донеччині.