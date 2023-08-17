МЗС України разом з союзниками працює над отриманням запрошення на саміт G20

Україна хоче взяти участь у саміті з огляду на те, що там будуть порушуватись економічні проблеми

Україна разом із союзниками працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт G20, що має відбутися 9-10 вересня в Індії. Про це в етері телемарафон заявив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

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За його словами, Україна хоче взяти участь у саміті з огляду на те, що там будуть порушуватись економічні проблеми.

«Ми вважаємо, що те, що здійснює Російська Федерація щодо припинення зернової угоди, є великим викликом для економік не лише країн Африки та Азії, але й для світових економік», – зазначив посадовець МЗС.

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«Тому ми з партнерами працюємо над тим, щоб бути запрошеними», – додав Точицький.

Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg наступний раунд мирних переговорів щодо України мав відбутися в рамках саміту G20 в Індії, який заплановано на вересень.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не було запрошено на майбутній саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів.