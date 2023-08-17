Білий дім спростував інформацію про вступ України до НАТО в обмін на території

Офіційна позиція США полягає в тому, що Україна в майбутньому може стати членом НАТО

В адміністрації президента США спростували інформацію про можливі розмови щодо включення України до НАТО у разі відмови від деяких своїх територій на користь РФ. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу

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Під час відповіді на запитання журналіста щодо дискусій про можливий обмін українських територій на членство в НАТО, речник адміністрації Джон Кірбі заявив: «Це не відповідає дійсності».

Кірбі підкреслив, що офіційна позиція США полягає в тому, що Україна в майбутньому може стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

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«На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства України в НАТО може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати», – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації.

Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії.

Також Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України.

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Зокрема Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій.