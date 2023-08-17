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Білий дім спростував інформацію про вступ України до НАТО в обмін на території

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім спростував інформацію про вступ України до НАТО в обмін на території
Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Офіційна позиція США полягає в тому, що Україна в майбутньому може стати членом НАТО

В адміністрації президента США спростували інформацію про можливі розмови щодо включення України до НАТО у разі відмови від деяких своїх територій на користь РФ. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу

Під час відповіді на запитання журналіста щодо дискусій про можливий обмін українських територій на членство в НАТО, речник адміністрації Джон Кірбі заявив: «Це не відповідає дійсності».

Кірбі підкреслив, що офіційна позиція США полягає в тому, що Україна в майбутньому може стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

«На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства України в НАТО може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати», – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. 

Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії. 

Також Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України.

Зокрема Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій. 

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Теги: Україна радник Михайло Подоляк зрада обмін

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