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Духівник Медведчука та Марченко досі живе у Києво-Печерській Лаврі –«Схеми»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Духівник Медведчука та Марченко досі живе у Києво-Печерській Лаврі –«Схеми»
Духовний наставник родини Медведчук-Марченко – архімандрит УПЦ (МП) Даміан з’являвся в одній із серій фільму «Паломниця»
фото: скріншот із відео

Духовний наставник родини Медведчук-Марченко – архімандрит УПЦ МП Даміан

Особистий духівник родини обвинуваченого у держзраді кума Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко продовжує мешкати у Києво-Печерській лаврі як чернець Української православної церкви Московського патріархату. Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Схеми», що вийшло 2 вересня 2023 року, розповів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

«Оксана Марченко відвідувала Лавру. У неї був духівник, який опікувався, я так розумію, їхньою сім’єю загалом. Займався духовною опікою», – сказав архімандрит.

На уточнення журналіста, де той зараз, Авраамій відповів, що у Лаврі.

«Духовний наставник родини Медведчук-Марченко – архімандрит УПЦ (МП) Даміан (Радзіховський). Він з’являвся в одній із серій фільму «Паломниця», який Оксана Марченко випустила у 2021 році і в якому пропагує російське православ’я в Україні та його носія, Українську православну церкву, що підпорядкована Московському патріархатові і є частиною Російської православної церкви (РПЦ)», – зазначає з цього приводу Радіо Свобода.

У тому фільмі Радзіховський проводить для дружини Медведчука екскурсію лаврськими печерами.

Раніше Катерина Чернишук, дружина сина Оксани Марченко Богдана, була помічена у розкішному бутику в Москві. 

Нагадаємо, дружина Медведчука вигадала виправдання, чого перед війною втекла з України. Причиною від’їзду адвокат Оксани Марченко назвала напад озброєних осіб на житло Оксани Марченко, в якому вона перебувала з членами сім’ї. Саме цей інцидент, як переконує суд захисниця, спонукав Марченко залишити місце постійного проживання з метою збереження життя і здоров’я.

Теги: Свобода радіо Оксана Марченко духівник

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