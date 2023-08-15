Невістка Медведчука «засвітилася» в Москві – соцмережі (фото)

Сім’я Медведчука «спалилася», що зараз живе у Москві

Дружина сина Оксани Марченко Катерина Чернишук опублікувала фото з магазина, який знаходиться недалеко від Кремля

Катерина Чернишук, дружина сина Оксани Марченка Богдана, була помічена у розкішному бутику в Москві. Про це повідомив журналіст Максим Савчук.

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Невістка Віктора Медведчука, який є кумом диктатора Володимира Путіна, поставила на аватарку в Telegram фото з магазину, інтерʼєр якого легко знайти за допомогою пошуку в Google. Чернишук у сукні модного бренду D&G відвідала магазин елітного одягу Julitoo. Це за декілька кварталів від Кремля, тобто в самому центрі Москви.

Катерина Чернишук «засвітилася» у Москві фото: Максим Савчук

Зазначимо, що фон на фотографії Чернишук ідентичний з інтер'єром елітного магазину в Москві.

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Фон на фотографії Чернишук ідентичний з інтер'єром елітного магазину в Москві

Зазначимо, що Чернишук закрила профіль у соціальній мережі. У самого Богдана Марченка в Києві залишився будинок і дві земельні ділянки в Жулянах, а також подарунок від Оксани Марченко – ділянка на Медвинській (там, де сидів під домашнім арештом Медведчук).

Нагадаємо, що раніше дружина Медведчука вигадала виправдання, чого перед війною втекла з України. Причиною від’їзду адвокат Оксани Марченко назвала напад озброєних осіб на житло Оксани Марченко, в якому вона перебувала з членами сім’ї. Саме цей інцидент, як переконує суд захисниця, спонукав Марченко залишити місце постійного проживання з метою збереження життя і здоров’я.