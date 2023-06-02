СБУ арештувала ще частину активів Оксани Марченко (фото)

Компанії стратегічно важливі у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря

Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн

За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині. Про це повідомляє СБУ.

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Дружина Медведчука володіла частками у компаніях через низку офшорних структур фото: СБУ

Йдеться про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ «Одеснафтопродукт», ПрАТ «Чорноморський паливний термінал» та ТОВ «Альбіон Коммодітіз».

Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур.

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Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.

Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь нашої держави.

Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.

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Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Санкція статті передбачає покарання до восьми років тюрми.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника і секретаря Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП, що на Житомирщині. Вони провокували релігійну ворожнечу.

До слова, Служба безпеки України затримала російського «крота» у лавах ЗСУ, який збирав інформацію про західне озброєння та «полював» на ППО.