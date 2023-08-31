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Генерал Марченко розповів, чи збирається у політику

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Генерал Марченко розповів, чи збирається у політику
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та Дмитро Марченко здружилися під час оборони Миколаєва
фото: Svidok.info

Марченко не планує спільних політичних проєктів з головою Миколаївської ОВА Кімом, вони просто друзі

У генерала Дмитра Марченка немає ніяких політичних проєктів чи планів на майбутнє, а із головою Миколаївської ОВА Віталієм Кіммом його пов'язують виключно дружні стосунки. Про це генерал Марченко заявив в інтерв'ю «Главкому».

«Ви розумієте, ми з ним опинилися один біля одного у найскладніші для Миколаєва часи. Були такі моменти, коли, відверто кажучи, ми розуміли, що маємо взяти до рук зброю і виходити на вуличні бої, у ході яких загинемо, скоріш за все. Тому наші стосунки можна радше назвати дружбою», – розповів генерал.

Марченко додав, що у них із Кімом нема відносин формату підлеглий-керівник, адже вони не залежать один від одного. Їх згуртувала військова ситуація. У перші дні повномасштабного вторгнення в місцевій адміністрації всюди були люди з автоматами, гранатами. Кожен із заступників Віталія Кіма був на своєму місці зі зброєю в руках, адже було поставлене президентом завдання взяти всім в руки зброю і опиратися щосили. 

«У мене все просто: я військова людина і поки іде війна, жодних політичних планів чи амбіцій у мене бути не може», – розповів генерал.

Нагадаємо, що глава Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім показав російський бронеавтомобіль «Тигр», який він нібито купив у росіян. Куплений «Тигр» не в найкращому технічному стані – росіяни його лагодили навіть за допомогою кришки від каструлі.

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Теги: Дмитро Марченко Віталій Кім Миколаїв війна

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