Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Двері храму проламано: що відбувається у Свято-Духівському Соборі у Чернівцях (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Двері храму проламано: що відбувається у Свято-Духівському Соборі у Чернівцях (відео)
Двері Свято-Духівського собору у Чернівцях проламали
фото: скриншот з відео

За медичною допомогою через сутичку звернулись орієнтовно 30 людей

У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталися сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. Зрештою прихожани та священники УПЦ МП зламали огорожу та зайшли на територію храму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Чернівці».

«Люди, які зламали огорожу, підійшли до храму і співали не українською мовою. На вході до храму стояла поліція – у них кидали різні предмети», – стверджують журналісти.

Парафіяни УПЦ МП зламали огорожу та зайшли на територію собору
Парафіяни УПЦ МП зламали огорожу та зайшли на територію собору
фото: Суспільне Чернівці

За медичною допомогою через сутичку звернулись орієнтовно 30 людей, розповіли медики однієї з бригад швидкої. Втім, про їхній стан невідомо. 

Згодом стало відомо, що двері храму проламали. Перед входом стояв митрополит Мелетій й частина парафіян УПЦ МП зайшли в храм.

Нагадаємо, що у Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталися сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. У пресслужбі Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ повідомили, що сьогодні у Свято-Духівському соборі священники ПЦУ вирішили провести перший молебень українською мовою.

За інформацією пресслужби, віряни УПЦ МП намагаються завадити першому україномовному богослужінню у Соборі. Частину прихильників довозять з інших населених пунктів області.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні Українська православна церква Чернівці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Павло зрадів звільненню керівника Києво-Печерської лаври
Митрополит Павло «привітав» ексочільника Києво-Печерської лаври зі звільненням
23 травня, 09:13
Митрополит Епіфаній провів у соборі першу велелюдну молитву
Православна церква офіційно отримала Успенський собор у Каневі
22 травня, 16:15
Після затримання кривдник усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності, вигадавши версію про те, що дитина його обмовила
У Чернівцях чоловік отримав вирок за ґвалтування семирічної дитини
27 травня, 13:08
За Свято-Стрітенський храм та його майно триває давне протистояння конфесій
З храму ПЦУ в Костянтинівці евакуйовано церковне майно
26 травня, 18:35
Богослужіння на триріччя Собору у Феофанії передувало зустрічі єпископів, від якої було багато очікувань
Марно сподівалися. Московська церква в Україні відмовилася рвати зв'язки з РПЦ
27 травня, 19:44
Путін нагороджує митрополита Онуфрія державною нагородою РФ, орденом дружби
«Молимося за українських воїнів». Соратник Зеленського оцінив «прозріння» Онуфрія
28 травня, 07:01
Каланча розповів, що митрополит Лонгин побив вихованця дитячого будинку при Банченському монастирі
Били до крові кийком. Фотограф викрив знущання з дітей у монастирі Московської церкви на Буковині
29 травня, 15:21
За словами Остапенка, українське законодавство не дозволяє вигнати монахів з Лаври
Екскерівник Києво-Печерської лаври пояснив, чому у ній досі живуть монахи УПЦ МП
3 червня, 09:51
Люди біля Свято-Духівського собору
У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталася сутичка між вірянами (відео)
Сьогодні, 17:34

Події в Україні

РФ почала встановлювати в «Іскандери» 16-елементну «Комета-М»
РФ почала встановлювати в «Іскандери» 16-елементну «Комета-М»
Двері храму проламано: що відбувається у Свято-Духівському Соборі у Чернівцях (відео)
Двері храму проламано: що відбувається у Свято-Духівському Соборі у Чернівцях (відео)
У Житомирі чоловік застрелив ексдружину і наклав на себе руки
У Житомирі чоловік застрелив ексдружину і наклав на себе руки
У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталася сутичка між вірянами (відео)
У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталася сутичка між вірянами (відео)
Масований удар по Києву. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей
Масований удар по Києву. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей
В Одесі через російський обстріл загинула 60-річна жінка
В Одесі через російський обстріл загинула 60-річна жінка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 червня: ситуація на фронті
104K
Президент США втік із саміту G7? Макрон накинувся на Трампа, деталі скандалу
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 червня 2025
55K
Трамп терміново повертається у Вашингтон із саміту G-7
47K
Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7
43K
Трамп знав про атаку на Київ?

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Вчора, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua