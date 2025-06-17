Двері храму проламано: що відбувається у Свято-Духівському Соборі у Чернівцях (відео)

За медичною допомогою через сутичку звернулись орієнтовно 30 людей

У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталися сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. Зрештою прихожани та священники УПЦ МП зламали огорожу та зайшли на територію храму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Чернівці».

«Люди, які зламали огорожу, підійшли до храму і співали не українською мовою. На вході до храму стояла поліція – у них кидали різні предмети», – стверджують журналісти.

Парафіяни УПЦ МП зламали огорожу та зайшли на територію собору фото: Суспільне Чернівці

За медичною допомогою через сутичку звернулись орієнтовно 30 людей, розповіли медики однієї з бригад швидкої. Втім, про їхній стан невідомо.

У Чернівцях прихильники УПЦ МП намагалися прорватися до Собору, поліція застосувала сльозогінний газ



Віряни спробували зірвати ворота і зайти на територію храму. Правоохоронці не дали їм цього зробити. Є постраждалі серед цивільних і поліцейських. pic.twitter.com/z9XqeK48cW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Згодом стало відомо, що двері храму проламали. Перед входом стояв митрополит Мелетій й частина парафіян УПЦ МП зайшли в храм.

Двері храму проламали. Перед входом стоїть митрополит Мелетій й частина парафіян УПЦ МП зайшли в храм. pic.twitter.com/NuO7YqFS7M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Нагадаємо, що у Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталися сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. У пресслужбі Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ повідомили, що сьогодні у Свято-Духівському соборі священники ПЦУ вирішили провести перший молебень українською мовою.

У Чернівцях поблизу Свято-Духівського собору відбувається сутичка.



Єпископ ПЦУ Феогност каже про першу молитву українською мовою.



А в УПЦ повідомляють про "захоплення храму". pic.twitter.com/0etbanO07B — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

За інформацією пресслужби, віряни УПЦ МП намагаються завадити першому україномовному богослужінню у Соборі. Частину прихильників довозять з інших населених пунктів області.