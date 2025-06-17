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У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталася сутичка між вірянами (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталася сутичка між вірянами (відео)
Люди біля Свято-Духівського собору
фото: Суспільне Чернівці

Сьогодні у Свято-Духівському соборі священники ПЦУ вирішили провести перший молебень українською мовою

У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталися сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. Наразі за допомогою до медиків звернулося п'ять людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Частина невдоволених людей перекрили центральну дорогу міста по вулиці Головній.

Наразі правоохоронці здійснюють охорону публічної безпеки та правопорядку поблизу культової споруди у Чернівцях. Також співробітники поліції проводять з вірянами роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості порушень чинного законодавства та розв'язання спірних питань виключно у правовому полі.

У Чернівцях біля Свято-Духівського собору сталася сутичка між вірянами (відео) фото 1

У пресслужбі Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ повідомили, що сьогодні у Свято-Духівському соборі священники ПЦУ вирішили провести перший молебень українською мовою: «Відколи відбулися збори про перехід собору до ПЦУ віряни московського патріархату у цьому приміщенні проводили цілодобові молитовні стояння. Та сьогодні наші священники запланували тут провести перше богослужіння українською мовою. Наразі частина священників ПЦУ вже перебувають всередині храму. Зовсім скоро має розпочатися молитва».

За інформацією пресслужби, віряни УПЦ МП намагаються завадити першому україномовному богослужінню у Соборі. Частину прихильників довозять з інших населених пунктів області.

Як повідомлялося, на Буковині після ухвалення закону про заборону Московської церкви лише 30 із 367 релігійних громад перейшли до Української православної церкви. Такі дані надала Чернівецька обласна військова адміністрація, йдеться в матеріалі «Главкома» «Закон про заборону Московської церкви: а віз і нині там. Хто саботує процес?».

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Теги: церква Московська церква в Україні Українська православна церква Чернівці

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