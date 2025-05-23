Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Митрополит Павло «привітав» ексочільника Києво-Печерської лаври зі звільненням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Митрополит Павло «привітав» ексочільника Києво-Печерської лаври зі звільненням
Митрополит Павло зрадів звільненню керівника Києво-Печерської лаври
колаж: glavcom.ua

Представник Московської церкви пообіцяв Максиму Остапенку «прокляття, страшні муки і страждання»

Митрополит Павло після звільнення Максима Остапенка з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» наслав на нього прокльони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ексочільника Києво-Печерської лаври в соцмережах.

У повідомленні представник Московської церкви порадів рішенню Мінкульту та заявив, що Остапенка треба притягнути до кримінальної відповідальності. «Паша Мерседес привітав зі звільненням. Прокльони, богохульство та брехня. Ось, хто дійсно радіє рішенню щодо зміни очільника заповідника. І я нагадаю – він досі знаходиться на волі», – прокоментував повідомлення Остапенко.

Митрополит Павло «привітав» ексочільника Києво-Печерської лаври зі звільненням фото 1
Митрополит Павло «привітав» ексочільника Києво-Печерської лаври зі звільненням фото 2
Митрополит Павло «привітав» ексочільника Києво-Печерської лаври зі звільненням фото 3

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Згодом стало відомо, що посадовець був звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника.

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». За його словами, він був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи». Посадовець почав очолювати Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» ще у 2023 році. Раніше він керував заповідником «Хортиця».

Як повідомлялося, 1 квітня 2023 року Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Згодом 21 квітня Апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції. 

Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, зокрема клопотали про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Раніше Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України відмовився розголошувати інформацію про запити від Росії на обмін ієрархів та священників УПЦ МП (філія РПЦ в Україні), які перебувають під слідством.

До слова, у Хмельницькому, під час акції протесту проти візиту митрополита УПЦ МП Онуфрія, одна з прихильниць московського патріархату привернула до себе увагу журналістів вкрай провокативною поведінкою. Жінка, яка активно підтримувала приїзд Онуфрія, звернулася до представників ЗМІ, вимагаючи показати її «усім і кругом».

Читайте також:

Теги: Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна готує саміт з європейськими країнами, Путін створює «буферну зону безпеки». Головне за 22 травня
Україна готує саміт з європейськими країнами, Путін створює «буферну зону безпеки». Головне за 22 травня
Вчора, 21:11
Панагію було викрадено з сейфа митрополита Олександра у Ходосівці на Київщині у 2016 році
Стали відомі деталі спецоперації з повернення краденої панагії, яку привласнив глава РПЦ
20 травня, 11:48
З 1994 року і до кінця січня 2025 року в Кирилівській церкві проводилися богослужіння УПЦ МП
Вперше за десятиліття: У Кирилівській церкві лунатиме молитва українською мовою
10 травня, 13:32
Довгожданий закон «про заборону Московської церкви» було підписано президентом на День Незалежності
Чому не працює закон про заборону Московської церкви. Парламент назвав винного
6 травня, 20:05
Очільник храму на Черкащині регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей України
Клірики УПЦ МП отримали підозру за підтримку збройної агресії Росії – СБУ
6 травня, 17:23
Свято-Катерининський собор у Херсоні належить до УПЦ МП
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Дані з прифронтової Херсонщини
3 травня, 16:00
В Івано-Франківську храм Різдва Христового УПЦ МП перейшов до Православної Церкви України
Московська церква зникла. Другий регіон в Україні оголосив про повний розрив з РПЦ
2 травня, 15:25
Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП у Запоріжжі
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Запорізька ОВА вразила свіжими цифрами
1 травня, 19:19
У 2023 році у Львові громада Свято-Георгіївського собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за приєднання до Православної церкви України
Львівська ОВА першою відзвітувала про те, що на території області припинила існування Московська церква
1 травня, 18:06

Суспільство

Митрополит Павло «привітав» ексочільника Києво-Печерської лаври зі звільненням
Митрополит Павло «привітав» ексочільника Києво-Печерської лаври зі звільненням
Поліг під час виконання завдання на Курщині. Згадаймо Романа Панащука
Поліг під час виконання завдання на Курщині. Згадаймо Романа Панащука
Експрацівник ЗАЕС назвав найвпливовіших працівників станції, що перейшли на бік Росії
Експрацівник ЗАЕС назвав найвпливовіших працівників станції, що перейшли на бік Росії
«Укрзалізниця» екстрено змінила розклад потягів через Карпати
«Укрзалізниця» екстрено змінила розклад потягів через Карпати
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 травня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 23 травня
Колишній директор «Києво-Печерської Лаври» Остапенко не очистив заповідник від впливу РФ – міністр культури
Колишній директор «Києво-Печерської Лаври» Остапенко не очистив заповідник від впливу РФ – міністр культури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
104K
Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра
88K
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
22K
Екснардеп-зрадник розкрив невідомі деталі діяльності убитого Портнова
20K
Новообраний президент Румунії отримав перші погрози вбивством

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua