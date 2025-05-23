Митрополит Павло «привітав» ексочільника Києво-Печерської лаври зі звільненням

Представник Московської церкви пообіцяв Максиму Остапенку «прокляття, страшні муки і страждання»

Митрополит Павло після звільнення Максима Остапенка з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» наслав на нього прокльони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ексочільника Києво-Печерської лаври в соцмережах.

У повідомленні представник Московської церкви порадів рішенню Мінкульту та заявив, що Остапенка треба притягнути до кримінальної відповідальності. «Паша Мерседес привітав зі звільненням. Прокльони, богохульство та брехня. Ось, хто дійсно радіє рішенню щодо зміни очільника заповідника. І я нагадаю – він досі знаходиться на волі», – прокоментував повідомлення Остапенко.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Згодом стало відомо, що посадовець був звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника.

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». За його словами, він був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи». Посадовець почав очолювати Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» ще у 2023 році. Раніше він керував заповідником «Хортиця».

Як повідомлялося, 1 квітня 2023 року Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Згодом 21 квітня Апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції.

Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, зокрема клопотали про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Раніше Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України відмовився розголошувати інформацію про запити від Росії на обмін ієрархів та священників УПЦ МП (філія РПЦ в Україні), які перебувають під слідством.

До слова, у Хмельницькому, під час акції протесту проти візиту митрополита УПЦ МП Онуфрія, одна з прихильниць московського патріархату привернула до себе увагу журналістів вкрай провокативною поведінкою. Жінка, яка активно підтримувала приїзд Онуфрія, звернулася до представників ЗМІ, вимагаючи показати її «усім і кругом».