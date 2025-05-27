Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Марно сподівалися. Московська церква в Україні відмовилася рвати зв'язки з РПЦ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Марно сподівалися. Московська церква в Україні відмовилася рвати зв'язки з РПЦ
Богослужіння на триріччя Собору у Феофанії передувало зустрічі єпископів, від якої було багато очікувань
фото: uoc-news.church

Архієреї, які виступали за автокефалію УПЦ МП, були у меншості, а більшість просто мовчала 

На нараді архієреїв УПЦ МП, що відбулася після богослужіння на третю річницю Собору у Феофанії, не було прийнято жодного рішення щодо розриву зв’язків з Російською православною церквою та спрямування звернення до предстоятелів Помісних Церков щодо визнання автокефалії УПЦ МП. Про це повідомив у Facebook релігієзнавець Сергій Шумило.

«Багато хто сподівався, що може хоч з нагоди третьої річниці нарешті буде прийнято якісь реальні офіційні та недвозначні рішення про вихід УПЦ зі складу РПЦ МП, – написав Шумило. – Що може буде відновлено євхаристійне єднання зі Вселенським Патріархатом та направлено до предстоятелів Помісних церков офіційні звернення про визнання повної автокефалії УПЦ. Але і на цей раз всі сподівання виявились марними. На радість Москві». 

Релігієзнавець зазначає, що пропозиції щодо відновлення діалогу та євхаристійної єдності зі Вселенським Патріархатом та щодо прийняття офіційного звернення до предстоятелів Помісних Церков про визнання автокефалії УПЦ не були підтримані.

Все обмежилось зачитуванням звернення Онуфрія з нагоди річниці Феофанівського Собору та обміном думками між архієреями, серед яких тональність задавав керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій (Снігірьов). Він озвучував вірнопідданську щодо Московського патріархату позицію від імені «групи архієреїв та духовенства» УПЦ МП. 

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій зачитав звернення з нагоди річниці Феофанівського Собору
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій зачитав звернення з нагоди річниці Феофанівського Собору
фото: uoc-news.church

Митрополит Феодосій (Снігірьов) є представником радикального «кирилівського» крила церкви та підозрюється Службою безпеки за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Архієреї, які виступали за повну автокефалію УПЦ, були у меншості, а більшість просто промовчала. «Була служба. Ніяких очікувань, що щось кардинально може змінитися, не було, – заявив в коментарі «Главкому» митрополит УПЦ МП Олексій (Шпаков) та зауважив, що церква уже проголосила незалежність у 2022 році. – Кажуть, що Онуфрій має (вийти із Синоду РПЦ). Так він уже робив заяви про це, що зараз забули вже. Як забули те, що він засудив збройну російську агресію...».

Голова УПЦ МП Онуфрій вкотре засудив війну та відмежувався від РПЦ, але остаточно зв’язки з Москвою не рве
Голова УПЦ МП Онуфрій вкотре засудив війну та відмежувався від РПЦ, але остаточно зв’язки з Москвою не рве
фото: uoc-news.church

Нагадаємо, що 27 травня 2022 року Собор УПЦ МП у Феофанії засудив війну, висловив незгоду з позицією патріарха РПЦ Кирила щодо неї та схвалив зміни до Статуту про управління УПЦ МП, що мали б свідчити про її повну самостійність і незалежність. Але при цьому ухвалив половинчасте рішення не про вихід, а про «відокремлення» від Московського патріархату.

20 травня 2025 року предстоятель УПЦ МП Онуфрій оголосив звернення до триріччя Собору, в якому нагадав, що більшість його делегатів у 2022 році виступила за повне відокремлення церкви від Московського патріархату. Онуфрій заявив про прагнення УПЦ повної канонічної незалежності та висловив сподівання, що «уся родина Автокефальних помісних церков морально підтримає нас, схвалить нашу канонічну незалежність та відзначить її належною відзнакою».

Як писав «Главком» у матеріалі «Онуфрій за незалежність! Що задумала верхівка Московської церкви», така риторика Онуфрія давала привід розраховувати на те, що УПЦ МП на триріччя Собору у Феофанії піде далі заяв про відокремлення від Російської православної церкви трирічної давнини. Не виключалося скликання Архієрейського Собору, на якому могли б бути прийняті радикальні рішення щодо розриву зв’язків УПЦ з Московським патріархатом.

Читайте також:

Теги: церква Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники всіх християнських конфесій зібралися разом на спільну Великодню молитву за мир для України у Чернігові
Спільна молитва Української і Московської церков у Чернігові. Представник УПЦ МП пояснює, як сталося «диво» інтерв'ю
13 травня, 08:00
Спасо-Преображенський кафедральний собор у Сумах належить до УПЦ МП
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Прифронтова Сумщина шокувала цифрами
3 травня, 10:00
Очільник храму на Черкащині регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей України
Клірики УПЦ МП отримали підозру за підтримку збройної агресії Росії – СБУ
6 травня, 17:23
Довгожданий закон «про заборону Московської церкви» було підписано президентом на День Незалежності
Чому не працює закон про заборону Московської церкви. Парламент назвав винного
6 травня, 20:05
З 2022 року Вадим Новинський (на фото: у центрі) перебуває під санкціями в Україні
Україна арештувала активи православного олігарха Новинського, поки той переховується за кордоном
8 травня, 13:21
Держслужба зі свободи совісті може видати наказ про наявність або відсутність ознак афілійованості релігійної організації
Закон «про заборону РПЦ в Україні» запрацює. Уряд ухвалив постанову
12 травня, 20:47
ДЕСС надала роз'яснення щодо використання некультових споруд та іншого нерухомого майна, що перебуває в оренді релігійних організацій
Перевірка на причетність до РФ. Кабмін затвердив ключовий документ для церков
16 травня, 19:39
Предстоятель ПЦУ під час літургії у Кирилівській церкві
Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото)
12 травня, 07:38
За Свято-Стрітенський храм та його майно триває давне протистояння конфесій
З храму ПЦУ в Костянтинівці евакуйовано церковне майно
Вчора, 18:35

Суспільство

Марно сподівалися. Московська церква в Україні відмовилася рвати зв'язки з РПЦ
Марно сподівалися. Московська церква в Україні відмовилася рвати зв'язки з РПЦ
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
Водій отримав великий штраф за те, що «злякався ТЦК»
Водій отримав великий штраф за те, що «злякався ТЦК»
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
«Їхнє гасло – «Іду на ви!». Сирський привітав воїнів ССО
«Їхнє гасло – «Іду на ви!». Сирський привітав воїнів ССО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
38K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
27K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
24K
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
21K
Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua