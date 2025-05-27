Марно сподівалися. Московська церква в Україні відмовилася рвати зв'язки з РПЦ

Богослужіння на триріччя Собору у Феофанії передувало зустрічі єпископів, від якої було багато очікувань

Архієреї, які виступали за автокефалію УПЦ МП, були у меншості, а більшість просто мовчала

На нараді архієреїв УПЦ МП, що відбулася після богослужіння на третю річницю Собору у Феофанії, не було прийнято жодного рішення щодо розриву зв’язків з Російською православною церквою та спрямування звернення до предстоятелів Помісних Церков щодо визнання автокефалії УПЦ МП. Про це повідомив у Facebook релігієзнавець Сергій Шумило.

«Багато хто сподівався, що може хоч з нагоди третьої річниці нарешті буде прийнято якісь реальні офіційні та недвозначні рішення про вихід УПЦ зі складу РПЦ МП, – написав Шумило. – Що може буде відновлено євхаристійне єднання зі Вселенським Патріархатом та направлено до предстоятелів Помісних церков офіційні звернення про визнання повної автокефалії УПЦ. Але і на цей раз всі сподівання виявились марними. На радість Москві».

Релігієзнавець зазначає, що пропозиції щодо відновлення діалогу та євхаристійної єдності зі Вселенським Патріархатом та щодо прийняття офіційного звернення до предстоятелів Помісних Церков про визнання автокефалії УПЦ не були підтримані.

Все обмежилось зачитуванням звернення Онуфрія з нагоди річниці Феофанівського Собору та обміном думками між архієреями, серед яких тональність задавав керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій (Снігірьов). Він озвучував вірнопідданську щодо Московського патріархату позицію від імені «групи архієреїв та духовенства» УПЦ МП.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій зачитав звернення з нагоди річниці Феофанівського Собору фото: uoc-news.church

Митрополит Феодосій (Снігірьов) є представником радикального «кирилівського» крила церкви та підозрюється Службою безпеки за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Архієреї, які виступали за повну автокефалію УПЦ, були у меншості, а більшість просто промовчала. «Була служба. Ніяких очікувань, що щось кардинально може змінитися, не було, – заявив в коментарі «Главкому» митрополит УПЦ МП Олексій (Шпаков) та зауважив, що церква уже проголосила незалежність у 2022 році. – Кажуть, що Онуфрій має (вийти із Синоду РПЦ). Так він уже робив заяви про це, що зараз забули вже. Як забули те, що він засудив збройну російську агресію...».

Голова УПЦ МП Онуфрій вкотре засудив війну та відмежувався від РПЦ, але остаточно зв’язки з Москвою не рве фото: uoc-news.church

Нагадаємо, що 27 травня 2022 року Собор УПЦ МП у Феофанії засудив війну, висловив незгоду з позицією патріарха РПЦ Кирила щодо неї та схвалив зміни до Статуту про управління УПЦ МП, що мали б свідчити про її повну самостійність і незалежність. Але при цьому ухвалив половинчасте рішення не про вихід, а про «відокремлення» від Московського патріархату.

20 травня 2025 року предстоятель УПЦ МП Онуфрій оголосив звернення до триріччя Собору, в якому нагадав, що більшість його делегатів у 2022 році виступила за повне відокремлення церкви від Московського патріархату. Онуфрій заявив про прагнення УПЦ повної канонічної незалежності та висловив сподівання, що «уся родина Автокефальних помісних церков морально підтримає нас, схвалить нашу канонічну незалежність та відзначить її належною відзнакою».

Як писав «Главком» у матеріалі «Онуфрій за незалежність! Що задумала верхівка Московської церкви», така риторика Онуфрія давала привід розраховувати на те, що УПЦ МП на триріччя Собору у Феофанії піде далі заяв про відокремлення від Російської православної церкви трирічної давнини. Не виключалося скликання Архієрейського Собору, на якому могли б бути прийняті радикальні рішення щодо розриву зв’язків УПЦ з Московським патріархатом.