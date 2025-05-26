Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

З храму ПЦУ в Костянтинівці евакуйовано церковне майно

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
З храму ПЦУ в Костянтинівці евакуйовано церковне майно
За Свято-Стрітенський храм та його майно триває давне протистояння конфесій
фото з відкритих джерел

Днями зняли та вивезли з міста дзвони Стрітенського храму

У Костянтинівці проводиться вимушена евакуація церковного майна зі Свято-Стрітенського храму, який належить Православній Церкві України (ПЦУ). Про це повідляє «Главком» з посиланням на місцевий telegram-канал.

Днями з храму вивезли дзвони, які вважаються одними з найкращих не лише в Костянтинівці, а й на всій Донеччині. Зазначається, що це були останні дзвони, відлиті на Донецькому металургійному заводі ще до окупації обласного центру.

З храму ПЦУ в Костянтинівці евакуйовано церковне майно фото 1
фото з відкритих джерел
З храму ПЦУ в Костянтинівці евакуйовано церковне майно фото 2
фото з відкритих джерел

За Свято-Стрітенський храм та його майно триває давне протистояння. У 2021 році Верховний Суд України остаточно постановив, що храм у Костянтинівці залишається у підпорядкуванні ПЦУ. Суд тоді наголосив, що зміна конфесійної належності парафії стосується винятково прав членів релігійної громади, а не правлячого архієрея, тому останній не має права оскаржувати таке рішення.

Цей позов був поданий після того, як Московський Патріархат у 2018 році вже програв аналогічну справу у Верховному Суді.

Нагадаємо, весняний наступ розпочався: командир полку «Ахіллес» розповів, де РФ нарощує штурмові дії. За словами Федоренка, ворог проводив  ударно-штурмові дії із залученням високоманевреної техніки, тому що броньована техніка, яку противник раніше задіював, «закінчилася».

Читайте також:

Теги: Донеччина православна церква церква Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парафіяни підтримали знесення церкви посилаючись на аварійність будівлі
Мешканці Рівненщини пояснили, чому знесли церкву XVIII століття
22 травня, 09:56
У селі Забороль порізали церкву 18 століття
На Рівненщині місцеві знищили дерев’яний храм XVIII століття
20 травня, 20:20
20 травня – День банківських працівників України
20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 травня, 00:05
10 травня – Всесвітній день руху для здоров'я
10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 травня, 00:01
За три роки повномасштабного вторгнення лише чотири релігійні громади в Києві змінили канонічну приналежність і перейшли з Московського патріархату до Православної церкви
Дві релігійні громади Києва порвали з Москвою та приєдналися до ПЦУ
7 травня, 13:35
Довгожданий закон «про заборону Московської церкви» було підписано президентом на День Незалежності
Чому не працює закон про заборону Московської церкви. Парламент назвав винного
6 травня, 20:05
6 травня –  День піхоти ЗСУ
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 травня, 00:01
Сили ППО вночі збили 69 ворожих БпЛА
РФ вночі запустила по Україні 165 дронів: які області постраждали
4 травня, 09:44
Свято-Катерининський собор у Херсоні належить до УПЦ МП
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Дані з прифронтової Херсонщини
3 травня, 16:00

Суспільство

З храму ПЦУ в Костянтинівці евакуйовано церковне майно
З храму ПЦУ в Костянтинівці евакуйовано церковне майно
Координаційний штаб пояснив, чим унікальний обмін «1000 на 1000»
Координаційний штаб пояснив, чим унікальний обмін «1000 на 1000»
«Їсти американські пундики». Мовознавиця пояснила, що означає слово «донатити»
«Їсти американські пундики». Мовознавиця пояснила, що означає слово «донатити»
Трагедія в горах: двоє чоловіків замерзли біля кордону
Трагедія в горах: двоє чоловіків замерзли біля кордону
Три місяці боровся за життя після важкого поранення. Згадаймо Богдана Солтиса
Три місяці боровся за життя після важкого поранення. Згадаймо Богдана Солтиса
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 травня
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
131K
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
97K
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
69K
Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну
63K
Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua