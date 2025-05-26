З храму ПЦУ в Костянтинівці евакуйовано церковне майно

За Свято-Стрітенський храм та його майно триває давне протистояння конфесій

Днями зняли та вивезли з міста дзвони Стрітенського храму

У Костянтинівці проводиться вимушена евакуація церковного майна зі Свято-Стрітенського храму, який належить Православній Церкві України (ПЦУ). Про це повідляє «Главком» з посиланням на місцевий telegram-канал.

Днями з храму вивезли дзвони, які вважаються одними з найкращих не лише в Костянтинівці, а й на всій Донеччині. Зазначається, що це були останні дзвони, відлиті на Донецькому металургійному заводі ще до окупації обласного центру.

фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

За Свято-Стрітенський храм та його майно триває давне протистояння. У 2021 році Верховний Суд України остаточно постановив, що храм у Костянтинівці залишається у підпорядкуванні ПЦУ. Суд тоді наголосив, що зміна конфесійної належності парафії стосується винятково прав членів релігійної громади, а не правлячого архієрея, тому останній не має права оскаржувати таке рішення.

Цей позов був поданий після того, як Московський Патріархат у 2018 році вже програв аналогічну справу у Верховному Суді.

Нагадаємо, весняний наступ розпочався: командир полку «Ахіллес» розповів, де РФ нарощує штурмові дії. За словами Федоренка, ворог проводив ударно-штурмові дії із залученням високоманевреної техніки, тому що броньована техніка, яку противник раніше задіював, «закінчилася».