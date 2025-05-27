Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Чернівцях чоловік отримав вирок за ґвалтування семирічної дитини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Чернівцях чоловік отримав вирок за ґвалтування семирічної дитини
Після затримання кривдник усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності, вигадавши версію про те, що дитина його обмовила
фото з відкритих джерел

Показання дитини отримані під час розслідування дистанційно за участю психолога покладено в основу обвинувального вироку

Верховний Суд підтвердив довічне позбавлення волі для чоловіка, який систематично розбещував та ґвалтував семирічну доньку своєї цивільної дружини в Чернівцях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За принципової позиції прокурорів Офісу Генпрокурора, Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги засудженого, остаточно затвердивши вирок. Чоловіка визнали винним у розбещенні та зґвалтуванні, вчиненому щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 КК України).

Згідно з доведеними фактами, починаючи з серпня 2020 року, засуджений, проживаючи у власній квартирі в Чернівцях, скористався складними життєвими обставинами цивільної дружини та її семирічної доньки, які не мали власного житла та перебували у фінансовій залежності від нього. Він систематично розбещував та ґвалтував дівчинку, яка роками не наважувалась розповісти про це дорослим.

Після затримання кривдник усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності, вигадавши версію про те, що дитина його обмовила. Проте, завдяки доказам, здобутим ювенальними прокурорами із застосуванням стандартів правосуддя, дружнього до дитини, версію засудженого повністю спростували. Показання дитини, отримані під час розслідування дистанційно за участю психолога, покладені в основу обвинувального вироку.

Відомості стосовно засудженого внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, «Він мені не рівня»: чиновниця Чернівецької ОВА потрапила у скандал. Чиновниця Альона Атаманюк написала одному з працівників управління з питань ветеранської політики, що військовий не може сидіти поруч із нею, оскільки він їй не рівня.

Читайте також:

Теги: Чернівці зґвалтування суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 травня під час обміну Росія забрала до себе кілька десятків громадян України, засуджених за держзраду
«Велике переселення» колаборантів. Кого з українців забрала Росія (список)
24 травня, 05:26
Законопроєкт був поданий 19 травня та переданий на розгляд
Зеленський подав законопроєкт про створення двох нових судів замість ліквідованого ОАСК
20 травня, 09:02
У січні чоловік отримав підозру
Суд виніс вирок медбрату, який вкрав обручку з руки загиблого бійця
20 травня, 04:21
Шейнбаун: Позов уже подано
Мексика подала до суду на Google через зміну назви Мексиканської затоки
10 травня, 03:58
Політик у 2012 році став народним депутатом за 201 округом
Помер багаторічний мер Чернівців Микола Федорук
7 травня, 13:13
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
6 травня, 09:56
20 січня 2023 року Дані Алвес заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі
Легендарний футболіст, якого звинувачували в зґвалтуванні, може продовжити кар'єру у Росії
5 травня, 14:19
Чоловіка затримали у грудні 2024 року, з тих пір він перебував під вартою
На Київщині батько отримав 12 років за зґвалтування дочки, незважаючи на заперечення провини
2 травня, 15:33
Суд оголосив перерву до 1 травня. Засідання має відбутись о 12:30
Суд у справі про вбивство Фаріон вдруге перенесено через ймовірну хворобу Зінченка
29 квiтня, 12:10

Кримінал

У Чернівцях чоловік отримав вирок за ґвалтування семирічної дитини
У Чернівцях чоловік отримав вирок за ґвалтування семирічної дитини
У Дніпрі чоловік ледь не спалив храм: може отримати 10 років тюрми
У Дніпрі чоловік ледь не спалив храм: може отримати 10 років тюрми
На Черкащині поблизу військової частини знайдено тіло військового
На Черкащині поблизу військової частини знайдено тіло військового
Заробляли $100 тис. в місяць: двоє братів із Запоріжжя організували міжнародний канал контрабанди
Заробляли $100 тис. в місяць: двоє братів із Запоріжжя організували міжнародний канал контрабанди
На Чернігівщині чоловік у будівлі ТЦК побив та порізав військовослужбовця
На Чернігівщині чоловік у будівлі ТЦК побив та порізав військовослужбовця
Насіров, Мартиненко та інші. Названо гучні корупційні справи, фігуранти яких скоро вийдуть сухими з води
Насіров, Мартиненко та інші. Названо гучні корупційні справи, фігуранти яких скоро вийдуть сухими з води

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
29K
Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
23K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
19K
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
15K
Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua