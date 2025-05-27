У Чернівцях чоловік отримав вирок за ґвалтування семирічної дитини

Після затримання кривдник усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності, вигадавши версію про те, що дитина його обмовила

Показання дитини отримані під час розслідування дистанційно за участю психолога покладено в основу обвинувального вироку

Верховний Суд підтвердив довічне позбавлення волі для чоловіка, який систематично розбещував та ґвалтував семирічну доньку своєї цивільної дружини в Чернівцях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За принципової позиції прокурорів Офісу Генпрокурора, Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги засудженого, остаточно затвердивши вирок. Чоловіка визнали винним у розбещенні та зґвалтуванні, вчиненому щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 КК України).

Згідно з доведеними фактами, починаючи з серпня 2020 року, засуджений, проживаючи у власній квартирі в Чернівцях, скористався складними життєвими обставинами цивільної дружини та її семирічної доньки, які не мали власного житла та перебували у фінансовій залежності від нього. Він систематично розбещував та ґвалтував дівчинку, яка роками не наважувалась розповісти про це дорослим.

Після затримання кривдник усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності, вигадавши версію про те, що дитина його обмовила. Проте, завдяки доказам, здобутим ювенальними прокурорами із застосуванням стандартів правосуддя, дружнього до дитини, версію засудженого повністю спростували. Показання дитини, отримані під час розслідування дистанційно за участю психолога, покладені в основу обвинувального вироку.

Відомості стосовно засудженого внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, «Він мені не рівня»: чиновниця Чернівецької ОВА потрапила у скандал. Чиновниця Альона Атаманюк написала одному з працівників управління з питань ветеранської політики, що військовий не може сидіти поруч із нею, оскільки він їй не рівня.