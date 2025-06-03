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Екскерівник Києво-Печерської лаври пояснив, чому у ній досі живуть монахи УПЦ МП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Екскерівник Києво-Печерської лаври пояснив, чому у ній досі живуть монахи УПЦ МП
За словами Остапенка, українське законодавство не дозволяє вигнати монахів з Лаври
фото з відкритих джерел

Заповідник розірвав договір оренди з Московською церквою понад два роки тому

Монахи Московської церкви досі живуть в Києво-Печерській лаврі через судову тяганину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колишнього гендиректора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка в інтервʼю «Бабелю».

Як відомо, заповідник розірвав договір оренди з УПЦ МП 29 березня 2023 року, однак у суді досі розглядається договір оренди. За словами експосадовця, справа слухається в Північному апеляційному господарському суді. Одночасно тривають кілька судових процесів.

«Коли з ними розірвали оренду, вони звернулися в суд. Ми виграли суд у першій інстанції, і вони пішли в апеляцію. Вона триває півтора року: 12 суддів узяли самовідвід, Московський патріархат безперервно несе додаткові обставини справи, і суд витрачає час на них. За півтора року ми навіть не дійшли до розгляду справи по суті», – пояснює він.

Як зазначив Остапенко, щодо Нижньої лаври судові процеси стосуються 79 об’єктів: келії, церкви, печери, адміністративні й господарські будівлі. Поки триває апеляція, у келіях залишаються монахи Московського патріархату.

«За законом, ми не можемо їх прибрати. УПЦ МП надала список, в якому 147 людей. Це їхні послушники, монахи і персонал. Усіх інших ми прибрали – трапезні, точки продажу сувенірів, друкарню, семінарію, митрополію. Там було понад 20 юридичних структур, які становили бізнес-імперію Московського патріархату», – каже екскерівник.

Остапенко каже, що повідомляв Міністерство культури та стратегічних комунікацій про проблему із судовою тяганиною, однак за його словами, воно «не реагувало».

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Згодом стало відомо, що посадовець був звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника.

Як повідомлялося, на території Нижньої лаври у Києво-Печерській лаврі досі живуть монахи Московського патріархату.

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». За його словами, він був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи». Посадовець почав очолювати Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» ще у 2023 році. Раніше він керував заповідником «Хортиця».

До слова, на цей час обов’язки генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» виконує заступниця гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника Світлана Котляревська. 

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Теги: Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні

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