Били до крові кийком. Фотограф викрив знущання з дітей у монастирі Московської церкви на Буковині

Монастирем завідував митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України

Чернівецький фотограф Едгар Каланча опублікував серію розслідувань про Банченський монастир та його настоятеля митрополита Лонгина (Михайла Жара), діяча УПЦ (МП). У відео представлені численні свідчення вихованців дитячого будинку при монастирі, які розповідають про жорстоке поводження та насильство. В інтерв’ю «Еспресо» Каланча поділився історією, яка вразила його найбільше: він вперше за півтора року не зміг стримати сліз. Про це повідомляє «Главком».

Каланча зауважив, що спочатку планував зробити одну частину документального фільму про Банченський монастир. Однак після кількох дописів фотографу почали писати масово діти.

«Дуже вразило те, що на початку цих інтерв'ю, діти самі говорили про побиття. Я навіть спершу в це не міг повірити. Але коли друга, третя, десята, двадцята дитина написала повідомлення, це мене вже збентежило. Але найбільше вразила саме остання історія з Катею, бо вперше за півтора року я заплакав», – зазначив Каланча.

Фотограф розповів, як познущалися з Катерини: В неї була погана оцінка і вона не сказала матушці. «За брехню її роздягли догола перед іншими дітьми та почали бити. Їй на той момент було 12-13 років. Я питав про це в інших дітей, чи була така історія. Вони чітко казали: «Це була Катя».

Також Каланча переказав розповідь вихованки, за словами якої в школі зникли 50 грн, і підозра впала на одного з хлопців. Фотограф зазначив, що, за її словами, хлопця бив поліцейським кийком особисто владика Лонгин.

«У дитини пішла кров з вух. Після цього швиденько вивели дівчат з кімнати. Багато чого діти бояться розповідати, бо, навіть попри те, що вони виросли, виїхали з країни, розуміють, що їм все ще загрожує небезпека. У 90% вони просять анонімності. І всі застерігають мене, кажуть берегтись, бо знають про кого йдеться», – наголосив фотограф.

Зауважимо, що минулого тижня Едгар Каланча опублікував відео, в якому розповів, що сиріт при монастирі били та примушували до праці. Поліція вже розпочала кримінальне провадження щодо дій персоналу дитячого будинку. У іншій серії відео чоловік розповів про фінансування закладу та розпалювання сепаратизму в Чернівецькій області представниками УПЦ МП.

Раніше священнослужитель Лонгин, якого президент Віктор Ющенко зробив Героєм України, звинуватив українську владу в тому, що прикриваючись протидією Московському патріархату, Київ начебто переслідує румунських священників.

Сам Лонгин – персонаж доволі відомий: він є засновником і керівником дитячого притулку у Чернівецькій області, всі останні роки був політично активним та відкрито підтримував проросійські партії, такі як Опозиційний блок. Прихильники Москви, своєю чергою, часто відвідували «володіння» Лонгина для піару у стилі «захист традиційних цінностей».

Після того, як Росія окупувала Крим, Лонгин став на бік Москви, називавши українську владу «проклятою» та «сатанинською». З початком воєнних дій на Донбасі, ще з 2014 року, цей діяч перешкоджав мобілізації в регіоні й відмовляв українським захисникам у церковних обрядах. У війні звинувачував «прокляту Європу» та США. При цьому Лонгин, як зазначається у численних журналістських матеріалах, має румунське громадянство і нагороджений президентом Ющенком званням «Герой України».

Зокрема, влітку 2024 року скандально відомий митрополит УПЦ МП та Герой України Лонгин (Михайло Жар) потрапив в аварію у стані алкогольного сп'яніння. Після святкування Лонгин сів за кермо Лексуса, який належить керівнику клініки Св. Луки при Банченському монастирі, священнику Тодору Мігаєсі. Однак через 25 км п’яний водій не впорався з керуванням і злетів з дороги біля залізничного переїзду в селі Струмок.