Православна церква офіційно отримала Успенський собор у Каневі

Очільник Мінкульту назвав подію історичним кроком

Православна церква України отримала Успенський собор у Каневі. Митрополит Епіфаній провів там першу велелюдну молитву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького.

Глава Мінкульту назвав подію історичним кроком. «Храм, де два дні українська громада прощалася з Тарасом Шевченком 164 роки тому, нарешті перебуває у духовному просторі України, звільнившись від паразитування московських церковників», – написав він.

Точицький наголосив, що очищення українських святинь від впливу структур, пов’язаних із Росією, є державним пріоритетом. У цьому контексті посадовець прокоментував і звільнення генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», вказавши на його слабку позицію в реалізації закону.

«Те, що в Лаврі не має бути московського духу, мало бути точкою найбільших зусиль керівника заповідника. Проте, маючи сприяння з боку міністерства для передачі храмів ПЦУ, результат року роботи керівника не є адекватним викликам національної безпеки, з якими стикається українське суспільство», – каже він.

За словами міністра, Мінкульт буде діяти рішуче, аби захистити українські святині від представників Московської церкви.

Як повідомлялося, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника.

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». За його словами, він був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи».

Раніше стало відомо, що на території Нижньої лаври у Києво-Печерській лаврі досі живуть монахи Московського патріархату. Представники УПЦ МП можуть вільно пересуватися в Лаврі, проте для вірян вільного доступу на нижню територію зараз немає. Через те, що триває розгляд судової справи.

До слова, архієпископ УПЦ МП Любецький Никодим переконаний, що примирення між Православною церквою та Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) затримується через втручання політиків.