Три роки без відповідей: досі невідомо, що спричинило катастрофу СУ-27 на Житомирщині

Досудове розслідування, яке триває з середини грудня 2018 року, продовжено на шість місяців

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань Андрія Вербійця і продовжив на шість місяців розслідування обставин катастрофи військового літака СУ-27, в якій загинув начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних сил України Олександр Фоменко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 1 червня.

Слідчі ДБР з’ясували, що 15 грудня 2018 близько 14 год. 47 хв. під час проведення планових навчально-тренувальних польотів військовий літак СУ зазнав катастрофи на відстані близько двох кілометрів від злітної смуги аеропорту військової частини А1435 (Житомирщина). На думку слідства, це призвело до підриву боєздатності та боєготовності 39 бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» повітряних сил ЗСУ, неможливості належного виконання обов`язків військової служби та бойових завдань, підриву авторитету повітряних сил України.

Водночас письмове повідомлення про підозру у кримінальному провадженні нікому не вручали.

Наразі Державного бюро розслідувань очікує на висновок експертизи комп`ютерної техніки, яку виконують спеціалісти Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ; продовжить вивчення дій командира військової частини А1435 та повітряного командування «Центр» повітряних сил Збройних Сил України щодо прийняття рішення про проведення польотів; повторно допитає як свідків посадових осіб військової частини А1435 за результатами отриманих судових експертиз щодо дотримання ними конкретних вимог військових статутів та керівних внутрішніх документів льотної справи та льотної підготовки.

Як повідомляв «Главком», влітку 2019 року Державне бюро розслідувань перевіряло причетність державного підприємства «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт» до катастрофи військового літака СУ-27, яка сталася 15 грудня 2018 року у Житомирській області.

Зокрема, слідчі ДБР з’ясували, що 24 червня 2016 року завод «Мігремонт» закінчив середній ремонт з модернізацією військового літака СУ-27 (заводський номер 36911021308).

Водночас протягом 2016-2018 років «Мігремонт» уклав низку договорів, за якими закуповувалися частини та механізми невідомого походження та сумнівної якості, в тому числі на літак СУ-27.

Окремі суб`єкти господарювання, які поставляли комплектуючі не мали матеріально-технічної бази для власного виробництва поставлених комплектуючих.

Зокрема, ТОВ «НВП «Спецсервіс, яке провадить свою фінансово-господарську діяльність у сфері торгівлі авіаційними запчастинами та агрегатами, починаючи з 2016 року здійснило ряд поставок на ДП «Мігремонт».

Як стверджує слідство, переважна більшість поставлених запчастин мають російське походження, офіційно на територію України не імпортувалися та були закуплені «Спецсервіс» у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, частина авіатоварів були придбані у ТОВ «Стім Юніон» та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.