Думали, що Україна в ЄС. Двоє німців вночі в’їхали з Польщі на велосипедах

Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково

Напередодні вночі прикордонники Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які не велосипедах незаконно перетнули кордон з Польщі.

Військовослужбовці відділу «Грушів» зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.

Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.

Фото: ДПСУ

Наразі на іноземців оформлені документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

До слова, у суботу столицю заполонять 10 тисяч велосипедистів. У Києві відбудеться акція «Всеукраїнський велодень в Києві». Акція буде проходити у форматі масового параду велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту.

Також незабаром Київ стане доступнішим для велосипедистів: стало відомо, де ще з’являться велодоріжки.