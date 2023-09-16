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Ефективні удари по Криму. Експерт пояснив наслідки для Кремля

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ефективні удари по Криму. Експерт пояснив наслідки для Кремля
Сили оборони Украни проводять комплексну повітряно-наземну операцію у Криму
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупантам доведеться оголити захист Москви?

Українські сили оборони цього тижня завдали потужних ударів по низці військових об’єктів росіян у Криму, а наприкінці серпня знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф». Оскільки росіянам зараз бракує систем протиповітряної оборони, щоб захистити територію Росії і Крим, знищення С-400 для них є величезною проблемою, яка змушує перетягувати системи ППО з Москви на окупований півострів. Про це розповів військовий експерт і директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

«Ми бачимо перші елементи операції з деокупації Криму. Проводиться комплексна повітряно-наземна операція: починається все зі знищення системи протиповітряної протиракетної оборони, систем управління, системи радіолокаційної розвідки, РЕБ і так далі. Зараз ми спостерігаємо, як методично вибиваються комплекси далекої дальності С-400, які контролювали повітряний простір в західній частині Чорного моря. Перед цим був деокупований острів Зміїний, який використовувався Росією як пункт контролю над водною поверхнею, акваторією в цьому регіоні. Звільнені «вишки Бойка», які також використовувалися росіянами як для фізичного контролю морської акваторії, так і для створення там додаткового радіолокаційного поля. Там були розміщені системи радіолокаційної розвідки, які висвітлювали водну і повітряну обстановку в цьому регіоні. Все це було зачищено, зараз зачищаються системи ППО і ПРО на території Криму. У результаті цих кроків завдаються удари по Севастополю, знищується корабельний склад вже в самій головній військово-морській базі», – пояснив фахівець.

За його словами, далі будуть завдаватися удари по дедалі більшій кількості об'єктів у Криму – знищуватимуться командні пункти, склади з боєприпасами, логістичні центри, базування корабельного складу, авіації, ракетних сил.

Росіянам зараз просто фізично не вистачає систем ППО і ПРО, щоб захистити хоча б європейську територію Росії, а також Крим, тож кожне знищення системи С-400 – це величезна проблема для росіян. Як зазначив Самусь, це змушує окупантів або «оголяти» Москву та перетягувати С-400 на окупований півострів, або змиритися з тим, що по Криму буде завдаватися дедалі більше ракетних та авіаційних ударів.

«Ми вже спостерігали удари по аеродромах російської стратегічної авіації, де немає ефективної ППО і ПРО. Всі сили були сконцентровані довкола Москви і, можливо, Санкт-Петербургу, а інші регіони виявилися незахищеними. І потужна система оборони в Криму зараз знищується. А щоб випустити таку систему як С-400, потрібно кілька місяців. Тому в них величезні проблеми», – наголосив експерт.

Нагадаємо, що в ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Унаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. 

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. 

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.

Крім того, 23 серпня Сили оборони знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф» у Криму новою сучасною українською ракетою. 

Читайте також: Спекотний оксамитовий сезон у Криму: у росіян великі проблеми
Теги: Крим системи ППО Москва

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