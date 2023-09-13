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США різко відреагували на заяви Лаврова щодо впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні

Діана Гасюк
glavcom.ua
США різко відреагували на заяви Лаврова щодо впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні
Офіційний представник Держдепартаменту Метью Міллер
фото з відкритих джерел

Перед цим Лавров заявив, що Москва запобіжить «всіляким спробам встановити диктат» США в країнах Індо-Тихоокеанського регіону

Офіційний представник Держдепартаменту США  Метью Міллер розкритикував главу МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито «диктат» Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє «Голос Америки».

Перед цим Лавров заявив, що Москва запобіжить «всіляким спробам встановити диктат» США в країнах Індо-Тихоокеанського регіону.

Метью Міллер назвав його слова «не наймудрішими», провівши паралелі з російським вторгненням в Україну.

«Що стосується Росії – то країні, яка вторгається в сусідні [держави], веде агресивну війну, щодня бомбардуючи школи, лікарні та багатоквартирні будинки, – не слід говорити про те, що будь-яка інша країна нав'язує комусь свій диктат. Це, чесно кажучи… не наймудріший коментар, коли-небудь зроблений Сергієм Лавровим».

Міллер додав, що США та Бангладеш «поділяють бачення… Індо-Тихоокеанського регіону як вільного та відкритого, процвітаючого, безпечного та стійкого. Такою є мета нашої стратегії в Індо-Тихоокеанському регіоні, і це наша позиція».

Раніше повідомлялося, що Австралія та США поглиблять співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи сферу розвідки. 

Нагадаємо, лідери США, Японії та Південної Кореї скликали екстрений саміт.

Організація планування та управління цими тристоронніми відносинами з боку адміністрації Байдена відображає її широкий підхід до наведення порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні. Там вважають, що мережа альянсів та інститутів допоможе розширити вплив та легітимність та підтримувати порядок, заснований на правилах, попри геостратегічну конкуренцію з Китаєм. 

Теги: Москва Бангладеш саміт Австралія

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